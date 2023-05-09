Сьогодні стартує "Євробачення-2023": де дивитися прямий етер та як голосувати

Перегляд "Євробачення-2023". Фото: колаж Новини.LIVE

Сьогодні, 9 травня, в англійському Ліверпулі пройде перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023". 15 учасників з різних країн світу змагатимуться за право потрапити до фіналу.

Новини.LIVE розкаже, де можна подивитися грандіозне шоу у прямому етері.

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Трансляція "Євробачення-2023"

Пряма трансляція першого півфіналу "Євробачення-2023" розпочнеться о 22:00 на телеканалі "Суспільне Культура". Коментуватиме конкурс шоумен Тімур Мірошниченко, який уже 18 років є українським голосом "Євробачення".

Трансляцію також можна буде також подивитися на діджитал-платформах Суспільного: сайті "Суспільне Культура" та сайті "Суспільне Євробачення".

На YouTube-каналі "Євробачення Україна" можна буде слухати й спостерігати лише за роботою Тімура Мірошниченка наживо з коментаторської студії у Ліверпулі.

Також пряму трансляцію без коментарів мовою оригіналу можна дивитися на YouTube-каналі самого конкурсу.

Голосування

Українці голосуватимуть лише у другому півфіналі й у фіналі, які пройдуть 11 та 13 травня відповідно. Під час першого півфіналу українці не зможуть віддати свій голос.

У другому півфіналі у прямому ефірі з’явиться інформація, коли можна буде надсилати sms-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого ви хочете голосувати.

Нагадаємо, раніше ми писали, гурт TVORCHI в одязі з іменами українських дітей з'явився на урочистій церемонії відкриття "Євробачення-2023".

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