Какое состояние Бритни Спирс и на что претендует ее муж, подавший на развод

Певица Бритни Спирс и Сэм Асгари. Фото: Google

Развод американской певицы Бритни Спирс с уроженцем Ирана, актером и моделью Сэмом Асгари — тема номер один в мировых таблоидах. Молодой красавчик официально подтвердил, что после шести лет отношений и года брака, звездная пара разошлась. В американских медиа начали считать состояние поп-певицы и размышлять, на что именно претендует Асгари.

Об этом сообщает издание CBS News.

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По условиям брачного контракта, который заключила звездная парочка перед свадьбой, Асгари имеет право на один миллион долларов за каждые два года брака. Максимальная сумма, которую он может получить — 10 млн долларов через 15 лет. Сэм не имеет никаких прав на репертуар Бритни.

Их общее поместье в Калифорнии стоимостью почти в 12 млн долларов оформлено на Спирс. Эту недвижимость Бритни полностью купила на собственные средства. Кстати, Сэм из дома уже выехал, а певица установила в одной из комнат шест для полденса и стриптиза, который приобрела накануне.

Состояние Спирс составляет примерно 60 млн долларов. Только за этот год Бритни получила 15 млн долларов за выпуск мемуаров, которые выйдут уже осенью.

Адвокат Асгари, Нил Херш, заявил, что супруги еще не решили финансовые вопросы, несмотря на то, что активы певицы, по словам ее представителя, надежно защищены. По его словам, не исключено, что Бритни выпишет Сэму чек, и на этом все закончится. Сама же Спирс, для которой этот брак стал третьим, развод еще не комментировала.

Напомним, ранее мы писали, что экс-жену голливудского актера Кевина Костнера, требующую от него деньги в суде, увидели с дорогой сумочкой. Также мы рассказывали, что Бритни Спирс верхом на коне анонсировала необычную для себя покупку.