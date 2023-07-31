Який артист встановив рекорд Spotify лише за один день

Стрімінгова платформа Spotify. Фото: Google

Американський репер Тревіс Скотт встановив новий рекорд Spotify. Його новий альбом Utopia став найпопулярнішою платівкою року стримінгового сервісу всього за один день.

Про це повідомляє видання Hype Beast.

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Подробиці

Всі 19 треків з альбому посіли перші місця в чарті Spotify Top 20. Лідер чарту — спільний хіт Meltdown з репером Дрейком. Саме в цьому треку Скотт згадав актора Тімоті Шаламе, з яким зараз крутить роман його колишня кохана, світська левиця та бізнесвумен Кайлі Дженнер. Експарочка виховує сина та доньку.

Utopia є четвертою студійною роботою Скотта та його першою платівкою за останні п'ять років. Участь в роботі над альбомом взяли суперзірки Бейонсе, Playboi Carti, Джеймс Блейк, Джастін Вернон із Bon Iver та інші знаменитості.

Перед виходом альбому, Тревіс Скотт втрапив у скандал, виклавши у своєму Instagram обкладинки до нового альбому для вінілу, CD та мерчу. На деяких знімках можна побачити російські рублі.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки пластичних операцій зробила Кайлі Дженнер. Також ми розповідали, що як Тревіс Скотт відреагував на роман своєї колишньої.