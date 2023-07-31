Какой артист установил рекорд Spotify всего за один день

Стриминговая платформа Spotify. Фото: Google

Американский рэпер Тревис Скотт установил новый рекорд Spotify. Его новый альбом Utopia стал самой популярной пластинкой года стримингового сервиса всего за один день.

Об этом сообщает издание Hype Beast.

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Все 19 треков с альбома заняли первые места в чарте Spotify Top 20. Лидер в чарте — общий хит Meltdown с рэпером Дрейком. Именно в этом треке Скотт вспомнил актера Тимоти Шаламе, с которым сейчас крутит роман его бывшая возлюбленная, светская львица и бизнесвумен Кайли Дженнер. Экс-парочка воспитывает сына и дочь.

Utopia является четвертой студийной работой Скотта и его первой пластинкой за последние пять лет. Участие в работе над альбомом приняли суперзвезды Бейонсе, Playboi Carti, Джеймс Блейк, Джастин Вернон из Bon Iver и другие знаменитости.

Перед выходом альбома, Тревис Скотт попал в скандал, выложив в своем Instagram обложки нового альбома для винила, CD и мерча. На некоторых снимках можно увидеть русские рубли.

Напомним, ранее мы писали, сколько пластических операций сделала Кайли Дженнер. Также мы рассказывали, что как Тревис Скотт отреагировал на роман своей бывшей.