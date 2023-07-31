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Какой артист установил рекорд Spotify всего за один день

31 июля 2023 17:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Какой артист установил рекорд Spotify всего за один день
Стриминговая платформа Spotify. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американский рэпер Тревис Скотт установил новый рекорд Spotify. Его новый альбом Utopia стал самой популярной пластинкой года стримингового сервиса всего за один день.

Об этом сообщает издание Hype Beast.

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Подробности

Все 19 треков с альбома заняли первые места в чарте Spotify Top 20. Лидер в чарте — общий хит Meltdown с рэпером Дрейком. Именно в этом треке Скотт вспомнил актера Тимоти Шаламе, с которым сейчас крутит роман его бывшая возлюбленная, светская львица и бизнесвумен Кайли Дженнер. Экс-парочка воспитывает сына и дочь.

Utopia является четвертой студийной работой Скотта и его первой пластинкой за последние пять лет. Участие в работе над альбомом приняли суперзвезды Бейонсе, Playboi Carti, Джеймс Блейк, Джастин Вернон из Bon Iver и другие знаменитости.

Перед выходом альбома, Тревис Скотт попал в скандал, выложив в своем Instagram обложки нового альбома для винила, CD и мерча. На некоторых снимках можно увидеть русские рубли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by flame (@travisscott)

Напомним, ранее мы писали, сколько пластических операций сделала Кайли Дженнер. Также мы рассказывали, что как Тревис Скотт отреагировал на роман своей бывшей.

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