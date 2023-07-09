Какой фильм о супергероях может стать самым плохим по кассовым сборам в DC Studios

Супергерои вселенной DC. Фото: The Direct

В прошлом месяце в мировой прокат вышел супергеройский фильм "Флэш", основанный на одноименном комиксе издательства DC Comics. Киноэксперты отмечают, что эта лента может стать самой плохой для студии среди всех проектов по финансовым показателям.

Об этом сообщает издание The Direct.

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Кассовый провал

Бюджет фильма "Флэш" составил 220 миллионов долларов. Дополнительно ушло 150 млн на маркетинг. А за 23 дня проката лента собрала менее 250 млн долларов. Такие показатели приведут к убыткам киностудии как минимум в 200 млн долларов. Следует отметить, что значительную часть бокс-офиса забирают дистрибьюторские компании и кинотеатры. Так что продюсеры не получают заявленные выше средства полностью.

Даже фильмы о супергероях, вышедшие в прокат во время пандемии COVID-19, не вводили киностудии в такой большой минус.

Кассовые сборы фильма "Флэш" на 9 июля 2023 года. Скриншот: Box Office Mojo

О провале кассовых сборов фильма заговорили сразу же после падения в 70% после первого уик-энда. На третьей неделе "Флэш" потерял еще 62%. Первое появление персонажа на страницах комиксов произошло в 1940 году, а об отдельном фильме заговорили в 2013-м. С этого времени неоднократно менялись режиссеры, а также сценаристы.

Главную роль в фильме сыграл 30-летний американский актер Эзра Миллер. Компанию ему составили Бен Аффлек, Саша Кайе, Майкл Шеннон, Рон Ливингстон, Майкл Китон и другие.

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