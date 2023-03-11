Какой титул Чарльз III может вручить единственной дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Король Чарльз III и принцесса Шарлотта

Накануне, младший брат Чарльза III, принц Эдвард, получил от короля невероятный подарок по случаю дня рождения. А именно — титул герцога Эдинбургского. Ранее его носил их отец, муж Елизаветы II, принц Филипп, умерший 9 апреля 2021 года. В британской печати активно обсуждают, какой титул от дедушки получит единственная дочь наследника престола, принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон.

Об этом сообщает издание Hello Magazine.

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Принцессу Шарлотту, которая в настоящее время является третьей в очереди на престол, называют ее Королевским Высочеством Принцессой Уэльской Шарлоттой. Но семилетняя девочка может получить другой титул.

Было предположение, что Шарлотта могла стать герцогиней Эдинбургской, если бы она пошла по стопам своей покойной прабабушки. Ранее Елизавета II носила этот титул после того, как вышла замуж принца Филиппа, пока она не взошла на престол 2 июня 1953 года.

Шарлотта все еще могла получить титул, но это произойдет только после смерти Эдварда и его супруги Софи. Младший брат Чарльза III будет владеть титулом пожизненно, но он не перейдет к его сыну Джеймсу, виконту Северну после его смерти.

Еще один титул, который Шарлотта может получить в будущем — королевская принцесса. Он традиционно присваивается старшей дочери монарха. Как и герцог Эдинбургский, королевская принцесса является пожизненным титулом, то есть Шарлотта не может быть стилизована, пока принцесса Анна (единственная сестра Чарльза III) жива.

Принцесса Анна

Маловероятно, что Шарлотта автоматически получит титул после смерти Анны, поскольку та не получила его после смерти своей предшественницы, принцессы Мэри в 1965 году. Дочь Елизаветы II ждала до 1987-го, когда королева присудила ей этот титул.

Предположения о потенциальном титуле Шарлотты появились после новостей о том, что ее двоюродные братья, принц Арчи и принцесса Лилибет начнут использовать свои королевские титулы. Их родители, принц Гарри и Меган Маркл, решили не отказывать детям в праве первородства, но позволят им в будущем решать, продолжать ли использовать свои королевские титулы.

Напомним, ранее мы писали, какое прозвище в школе получила единственная дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта. Также мы рассказывали, что принц Гарри и Меган Маркл окрестили дочь Лилибет.