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Яна Троянова назвала жизнь в РФ адом и сообщила, куда сбежала из "болот"

29 мая 2023 17:22
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Яна Троянова назвала жизнь в РФ адом и сообщила, куда сбежала из "болот"
Российская актриса Яна Троянова. Фото: росСМИ
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Одна из самых известных российских актрис Яна Троянова в прошлом году исчезла из телеэкранов и социальных сетей. Ходили слухи, будто она улетела в Грузию из-за проблем со здоровьем. Впрочем, выяснилось, что она осудила кровавую войну Путина и бежала в Европу.

Об этом она рассказала в интервью блогеру Юрию Дудю.

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50-летняя россиянка обосновалась во Франции. Она призналась, что покинула Россию осенью.

"Мне было опасно оставаться. Я уехала 15 октября. Удивительно, что именно заканчиваются съемки сериала, а возле меня уже работники ФСБ", — отметила актриса.

Россиянка вспомнила, как она не нашла понимания с продюсерами телепроектов.

Актриса добавила, что через четыре года сможет получить вид на жительство, а пока ей нужно интегрироваться в обществе. При этом Троянова призналась, что ее мечта уехать в Африку и исчезнуть.

Также она раскритиковала Россию. По словам артистки, она родилась на дне, а жизнь в РФ назвала адом. Очевидно, скоро в стране болот на одну иноагентку станет больше.

Напомним, ранее мы писали, что российский юморист Максим Галкин ответил пропутинской актрисе Татьяне Васильевой, которая обвинила его в планировании бегства в Израиль. Также мы рассказывали, что соучредителя Pink Floyd, британского музыканта Роджера Уотерса, который обожает Путина, обвинили в антисемитизме.

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