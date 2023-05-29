Яна Троянова назвала жизнь в РФ адом и сообщила, куда сбежала из "болот"
Одна из самых известных российских актрис Яна Троянова в прошлом году исчезла из телеэкранов и социальных сетей. Ходили слухи, будто она улетела в Грузию из-за проблем со здоровьем. Впрочем, выяснилось, что она осудила кровавую войну Путина и бежала в Европу.
Об этом она рассказала в интервью блогеру Юрию Дудю.
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50-летняя россиянка обосновалась во Франции. Она призналась, что покинула Россию осенью.
"Мне было опасно оставаться. Я уехала 15 октября. Удивительно, что именно заканчиваются съемки сериала, а возле меня уже работники ФСБ", — отметила актриса.
Россиянка вспомнила, как она не нашла понимания с продюсерами телепроектов.
@nemolchy
Как началась Война - вДудь и Троянова #вдудь #дудь #троянова #россия #путин #украина♬ оригинальная аудиозапись – Не Молчу – Не Молчу
Актриса добавила, что через четыре года сможет получить вид на жительство, а пока ей нужно интегрироваться в обществе. При этом Троянова призналась, что ее мечта уехать в Африку и исчезнуть.
Также она раскритиковала Россию. По словам артистки, она родилась на дне, а жизнь в РФ назвала адом. Очевидно, скоро в стране болот на одну иноагентку станет больше.
Напомним, ранее мы писали, что российский юморист Максим Галкин ответил пропутинской актрисе Татьяне Васильевой, которая обвинила его в планировании бегства в Израиль. Также мы рассказывали, что соучредителя Pink Floyd, британского музыканта Роджера Уотерса, который обожает Путина, обвинили в антисемитизме.