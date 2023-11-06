Що Ясинський думає про конфлікт Кондратюка і Козловського

Український продюсер Михайло Ясинський на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український підприємець і продюсер співачки Олі Полякової Михайло Ясинський прокоментував скандал, який нещодавно виник у шоу-бізнесі. Зокрема, відомий продюсер висловився про конфлікт співака Віталія Козловського і продюсера Ігоря Кондратюка.

Це Михайло Ясинський прокоментував під час інтерв’ю Славі Дьоміну на його каналі в YouTube.

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Продюсер Олі Полякової зазначив, що він не знає того, навіщо з’явився цей конфлікт. Михайло Ясинський не розуміє, чому Ігор Кондратюк так принципово ставиться до цієї ситуації.

"Я, як людина, яка перебуває по сторону Кондратюка, як менеджер і продюсер, маю бути зацікавленим у тому, що цей кейс працює на наш інтерес. З іншого боку, я завжди задаю відоме питання "Щоб що? Заради чого все це відбувається?" Коли Кондратюк написав допис, де він "розірвав" позицію Віталія Козловського, він написав суми, які він отримує. Це ні про що, це копійки. Тоді чому він так принципово до цього ставиться?" — задається питанням Михайло Ясинський.

Продюсер Михайло Ясинський на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Далі продюсер висловився і про самого Ігоря Кондратюка, заявивши, що він зараз не працює з іншими артистами. Також Михайло Ясинський висловив свою думку і про українського співака Віталія Козловського.

"Він не є музичним продюсером, в нього немає на контракті інших артистів, щоб це було уроком для інших. Суд був тільки у Кондратюка з Козловським, але рішення цього суду для мене дуже цікаве. Віталік — дуже відкрита, романтична, молода людина, він стикнувся з людиною, яка сиділа в шоу "Хто? Де? Коли?"" – також додав український продюсер.

Конфлікт між Ігорем Кондратюком і Віталієм Козловським

Не так давно між продюсером і співаком стався гучний скандал, який стосується їхньої співпраці. Справа в тому, що колись, коли Віталій Козловський працював з Ігорем Кондратюком, він виступив на корпоративі з піснями, які належали продюсеру.

Публікація зі сторінки Вадима Лисиці. Фото: скриншот з Facebook

За це продюсер подав до суду і виграв його, а суд зобов’язав стягувати зі співака гроші через виконавчу службу. Згодом Козловський пішов служить до лав ЗСУ, де в нього продовжили стягувати гроші. Співак запропонував йому виплатити все за два роки, але той відмовився.

Врешті-решт Віталій Козловський запропонував продюсеру мирову, зазначивши, що все потрібно вирішити по-дорослому. На це відреагував і сам Кондратюк, але досить різко.

Звернення Віталія Козловського до Ігоря Кондратюка. Фото: скриншот з Instagram

Коментар продюсера Ігоря Кондратюка зі зверненням до Віталія Козловського. Фото: скриншот з Facebook

Пізніше український артист заявив, що продюсер відмовився від його пропозиції вирішити все мирно.

Публікація зі сторінки Віталія Козловського. Фото: скриншот з Instagram

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