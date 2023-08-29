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Продюсер Ясинський зізнався, які гонорари отримує Макс Барських

29 серпня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Продюсер Олі Полякової зізнався, скільки заробляє Макс Барських – просто космос
Український продюсер Михайло Ясинський на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Український продюсер, підприємець у сфері шоу-бізнесу та продюсер співачки Олі Полякової Михайло Ясинський дав інтерв’ю Славі Дьоміну. Під час інтерв’ю український продюсер зізнався, скільки до початку війни заробляв співак Макс Барських.

Про це Михайло Ясинський розповів під час інтерв’ю Славі Дьоміну в YouTube.

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Скільки заробляв Макс Барських до війни?

Український продюсер та підприємець зазначив, що його компанія вже досить тривалий час працює разом зі співаком Максом Барських. Михайло Ясинський зазначив, що розмір гонорару в українського співака становить 50 тисяч доларів.

"У Макса Барських гонорар 50 тисяч доларів. 10 разів по 50 і це 500 тисяч. І це просто якийсь космос", — заявив український продюсер та власник української компанії Secret Service Entertainment Agency Михайло Ясинський.

Михаил Ясинский
Український продюсер Михайло Ясинський на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Продюсер Олі Полякової зазначив, що проєкт українського співака Макса Барських вже давно окупився. Також він заявив, що Макс Барських — це повноцінний партнер Алана Бадоєва по проєкту. За словами Михайла Ясинського, у співака є великий досвід та вміння створювати справжні хіти.

Макс Барских
Український співак Макс Барських під час свого виступу в Казахстані. Фото: Instagram Макса Барських 

"Максим уже повноцінний партнер Алана (Бадоєва) по проєкту. Раніше це була людина на контракті. Його рішення в пріоритеті. У нього великий талант. Головне, що є в нього на сьогодні, — це неймовірний досвід. Він — найпотужніший саундпродюсер. Він знає, як створюються суперхіти. Він бачить, як Нео в Матриці. Цей його досвід — безцінний", — зазначив продюсер Олі Полякової.

Як заробляє Оля Полякова?

Продюсер української співачки заявив, що схема заробітку будувалася на її концертах. Михайло Ясинський згадав, як він створював образ та влаштовував концертну програму Олі Полякової.

Михаил Ясинский с Олей Поляковой
Продюсер Михайло Ясинський зі співачкою Олею Поляковою на допрем'єрному показі комедії "Свінгери". Фото: Instagram "orest.com.ua"

"У 19 році ми не так багато з Олею знімали і робили. Стратегія з Олею була більше пов’язана не з самою піснею, а з образом та історією. Треба було вражати концертною програмою, бо це були наші гроші — продані квитки та замовлення приватні й корпоративні. Ми десь недопрацьовували щодо пісень. Але вивчаючи нашу аудиторію, ми розуміли, що ця аудиторія не є клієнтами стрімінгів. Музика для них — це певний настрій, а не сенс", — зазначив Михайло Ясинський.

Нагадаємо, ми писали про те, що український продюсер Михайло Ясинський висловив свою думку про репера Потапа. 

Раніше ми розповідали про те, що продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський розкритикував шоу співака Артема Пивоварова. 

Також ми повідомляли про те, що продюсер та підприємець Михайло Ясинський порівняв співака Макса Барських з політикинею Ненсі Пелосі.

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