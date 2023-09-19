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Михайло Ясинський пояснив, чому лідер гурту "Звери" раптово "перевзувся"

19 вересня 2023 12:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чому лідер гурту Звери змінив думку про Україну – продюсер Ясинський пояснив
Продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Музичний продюсер Михайло Ясинський висловився про соліста гурту "Звери" Романа Білика. Зокрема, чоловік поділився своєю думкою стосовно того, що лідер російського гурту раптово змінив своє ставлення до України. 

Про це Михайло Ясинський розповів під час інтерв’ю Славі Дьоміну в YouTube.

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Чому Роман Білик змінив думку про Україну

Продюсер української співачки Олі Полякової Михайло Ясинський пояснив, чому раптом соліст російського гурту по-іншому почав думати про Україну. Чоловік назвав декілька можливих причин, за яких він змінив думку про Україну.

"Щось там таке відбулося, пов'язане з грошима, або щось дуже особисте. Наприклад, вбили якогось друга або брата, тому що для мене це дуже дивна позиція. Або якась історія, пов’язана з грошима, якийсь компромат, або якісь погрози", — пояснив Михайло Ясинський.

Михаил Ясинский на интервью у Славы Демина
Продюсер Михайло Ясинський на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Також музичний продюсер розповів про те, яким був український шоу-бізнес багато років тому та як зараз живе російський.

"Років 15 тому в українського артиста робота була два раза на чотири роки: вибори президентські та вибори парламентські. "Я не знаю, як там буде, але зароблю я на виборах". Такого вже давно немає, а вони так ще живуть", — зазначив також український продюсер.

Роман Білик на Донбасі

Не так давно соліст російського гурту "Звери" Роман Білик відправився на Донбас, де виступив перед окупантами на фронті. Там він у касці та бронежилеті перебував у розташуванні одного з формувань так званої "ДНР" та спостерігав за пуском снарядів.

Потім він почав виступати перед окупантами, виконуючи пісні під музичні інструменти.

Що гурт "Звери" думає про війну

На початку повномасштабної війни на сторінці гурту в соціальній мережі з’явилася публікація, де його учасники виступили проти війни. Втім, згодом цю публікацію видалили зі сторінки.

"Як і всі розсудливі люди, ми проти будь-яких військових дій. Потрібно якомога швидше припинити військові дії та вирішувати питання виключно за столом переговорів", — зазначили у гурті на початку війни.

Публікація гурту "Звери"
Публікація російського гурту "Звери" на початку війни. Фото: скриншот з Facebook

Нагадаємо, ми писали про те, що музичний продюсер Михайло Ясинський розповів про гонорари співака Макса Барських. 

Раніше ми розповідали про те, що український продюсер Михайло Ясинський пояснив, чи має Сергій Бабкін майбутнє. 

Також ми повідомляли про те, що блогер Андрій Бєдняков звернувся до лідера гурту "Звери" Романа Білика через його виступ на Донбасі. 

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