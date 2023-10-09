Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Михайло Ясинський схуд на 15 кілограмів: у чому секрет arrow

Михайло Ясинський схуд на 15 кілограмів: у чому секрет

9 жовтня 2023 19:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Як Ясинському вдалося скинути 15 кілограмів — продюсер Полякової розкрив секрети
Український продюсер Михайло Ясинський під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український підприємець та продюсер співачки Олі Полякової Михайло Ясинський поділився своїми секретами. Чоловік розповів, як йому вдалося скинути зайві кілограми, і показав, який він сьогодні має вигляд.

Фотографію, де можна побачити Михайла Ясинського після схуднення, він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також:

Новини продюсера

Чоловік розповів про те, що йому вдалося скинули 15 кілограмів зайвої ваги та закрити офіс у Києві. Також він зазначив, що хотів відкрити плани на майбутнє, але потрібно "відкрити більше, ніж плани". Крім того, продюсер показав фотографію, де його можна побачити після схуднення.

"Трохи новин. Скинув 15 кг вісциляру, підстриг вуса, закрив офіс на Жилянській. Зайве — непотрібне. Непотрібне — зайве. Планував на цей момент відкрити плани на майбутнє, але Всесвіт усмішкою нагадує, що краще відкривати вже трохи більше, ніж плани. Але все ж маленький анонс в першому коментарі", — написав на своїй сторінці Михайло Ясинський.

Публікація зі сторінки Михайла Ясинського
Публікація зі сторінки Михайла Ясинського. Фото: скриншот з Facebook

Секрети втрати зайвої ваги

У коментарях під дописом українського продюсера один з його підписників поцікавився, в чому ж секрет схуднення. Михайло не став довго мовчати і розповів, як йому вдалося скинути аж 15 кілограмів зайвої ваги.

"Інтервальне харчування, без цукру, мучного, алкоголю, жирного, багато білку, сон не пізніше 24, краще до 23, не менше восьми годин спати, одна година швидкої ходьби на день, три рази на тиждень зал", — пояснив Михайло Ясинський.

Коментарі зі сторінки Михайла Ясинського
Коментарі зі сторінки Михайла Ясинського. Фото: скриншот з Facebook

Реакція мережі

Під публікацією українського продюсера з’явилися різні коментарі, де люди стали висловлювати свою думку стосовно зовнішнього вигляда Михайла.

  • Ти прекрасний! А тепер іще і стрункий. Люблю тебе. Все буде добре, Міша!
  • Михайло, гарний маєте вигляд! Творчих злетів у Вашому житті!
  • То не вісцерал, то вуса такі важкі були
  • Правило мандрів — якщо щось скинув, звільнив місце для нового
Коментарі зі сторінки Михайла Ясинського
Коментарі зі сторінки Михайла Ясинського. Фото: скриншот з Facebook
Коментарі зі сторінки Михайла Ясинського
Коментарі зі сторінки Михайла Ясинського. Фото: скриншот з Facebook

Хто такий Михайло Ясинський

Михайло Ясинський — це відомий український підприємець у сфері шоу-бізнесу, продюсер і власник компанії Secret Service Entertainment Agency. Він є також продюсером української виконавиці та акторки Олі Полякової.

Михаил Ясинский с Олей Поляковой
Продюсер Михайло Ясинський зі співачкою Олею Поляковою на M1 Music Awards. Фото: РБК-Україна

Нагадаємо, ми писали про те, що продюсер Михайло Ясинський пояснив, чи впливають скандали з Потапом на кар’єру Насті Каменських.

Раніше ми розповідали про те, що Михайло Ясинський пояснив, чому російські зірки активно їздять на Донбас. 

Також ми повідомляли про те, що український продюсер Михайло Ясинський пояснив, чи є майбутнє у Сергія Бабкіна.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

Наші долі схожі: посол Ізраїлю в Україні про напад ХАМАСу

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз