Як Ясинському вдалося скинути 15 кілограмів — продюсер Полякової розкрив секрети

Український продюсер Михайло Ясинський під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український підприємець та продюсер співачки Олі Полякової Михайло Ясинський поділився своїми секретами. Чоловік розповів, як йому вдалося скинути зайві кілограми, і показав, який він сьогодні має вигляд.

Фотографію, де можна побачити Михайла Ясинського після схуднення, він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

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Чоловік розповів про те, що йому вдалося скинули 15 кілограмів зайвої ваги та закрити офіс у Києві. Також він зазначив, що хотів відкрити плани на майбутнє, але потрібно "відкрити більше, ніж плани". Крім того, продюсер показав фотографію, де його можна побачити після схуднення.

"Трохи новин. Скинув 15 кг вісциляру, підстриг вуса, закрив офіс на Жилянській. Зайве — непотрібне. Непотрібне — зайве. Планував на цей момент відкрити плани на майбутнє, але Всесвіт усмішкою нагадує, що краще відкривати вже трохи більше, ніж плани. Але все ж маленький анонс в першому коментарі", — написав на своїй сторінці Михайло Ясинський.

Публікація зі сторінки Михайла Ясинського. Фото: скриншот з Facebook

Секрети втрати зайвої ваги

У коментарях під дописом українського продюсера один з його підписників поцікавився, в чому ж секрет схуднення. Михайло не став довго мовчати і розповів, як йому вдалося скинути аж 15 кілограмів зайвої ваги.

"Інтервальне харчування, без цукру, мучного, алкоголю, жирного, багато білку, сон не пізніше 24, краще до 23, не менше восьми годин спати, одна година швидкої ходьби на день, три рази на тиждень зал", — пояснив Михайло Ясинський.

Коментарі зі сторінки Михайла Ясинського. Фото: скриншот з Facebook

Реакція мережі

Під публікацією українського продюсера з’явилися різні коментарі, де люди стали висловлювати свою думку стосовно зовнішнього вигляда Михайла.

Ти прекрасний! А тепер іще і стрункий. Люблю тебе. Все буде добре, Міша!

Михайло, гарний маєте вигляд! Творчих злетів у Вашому житті!

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Коментарі зі сторінки Михайла Ясинського. Фото: скриншот з Facebook

Коментарі зі сторінки Михайла Ясинського. Фото: скриншот з Facebook

Хто такий Михайло Ясинський

Михайло Ясинський — це відомий український підприємець у сфері шоу-бізнесу, продюсер і власник компанії Secret Service Entertainment Agency. Він є також продюсером української виконавиці та акторки Олі Полякової.

Продюсер Михайло Ясинський зі співачкою Олею Поляковою на M1 Music Awards. Фото: РБК-Україна

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