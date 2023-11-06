Что Ясинский думает о конфликте Кондратюка и Козловского

Украинский продюсер Михаил Ясинский на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский предприниматель и продюсер певицы Оли Поляковой Михаил Ясинский прокомментировал недавно возникший в шоу-бизнесе скандал. В частности, известный продюсер высказался о конфликте певца Виталия Козловского и продюсера Игоря Кондратюка.

Это Михаил Ясинский прокомментировал во время интервью Славе Демину на его канале в YouTube.

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Продюсер Оли Поляковой отметил, что он не знает, зачем появился этот конфликт. Михаил Ясинский не понимает, почему Игорь Кондратюк так принципиально относится к этой ситуации.

"Я как человек, находящийся по сторону Кондратюка, как менеджер и продюсер, должен быть заинтересован в том, что этот кейс работает на наш интерес. С другой стороны, я всегда задаю известный вопрос "Чтобы что? Ради чего все это происходит?" Когда Кондратюк написал пост, где он "разорвал" позицию Виталия Козловского, он написал суммы, которые он получает. Это ни о чем, это копейки. Тогда почему он так принципиально к этому относится?" — задается вопросом Михаил Ясинский.

Продюсер Михаил Ясинский на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Далее продюсер высказался и про самого Игоря Кондратюка, заявив, что он сейчас не работает с другими артистами. Также Михаил Ясинский высказал свое мнение и про украинского певца Виталия Козловского.

"Он не является музыкальным продюсером, у него нет на контракте других артистов, чтобы это было уроком для других. Суд был только у Кондратюка с Козловским, но решение этого суда для меня очень интересно. Виталик — очень открытый, романтичный, молодой человек, он столкнулся с человеком, сидевшим в шоу "Кто? Где? Когда?"" — также добавил украинский продюсер.

Конфликт между Игорем Кондратюком и Виталием Козловским

Не так давно между продюсером и певцом произошел громкий скандал, который касается их сотрудничества. Дело в том, что когда-то, когда Виталий Козловский работал с Игорем Кондратюком, он выступил на корпоративе с песнями, которые принадлежали продюсеру.

Публикация со страницы Вадима Лисицы. Фото: скриншот с Facebook

За это продюсер подал в суд и выиграл его, а суд обязал взимать с певца деньги через исполнительную службу. Впоследствии Козловский пошел служить в ряды ВСУ, где у него продолжили взымать деньги. Певец предложил ему выплатить все за два года, но тот отказался.

В конце концов, Виталий Козловский предложил продюсеру мировую, отметив, что все нужно решить по-взрослому. На это отреагировал и сам Кондратюк, но достаточно резко.

Обращение Виталия Козловского к Игорю Кондратюку. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий продюсера Игоря Кондратюка с обращением к Виталию Козловскому. Фото: скриншот с Facebook

Позже украинский артист заявил, что продюсер отказался от его предложения решить все мирно.

Публикация со страницы Виталия Козловского. Фото: скриншот из Instagram

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