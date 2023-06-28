"Идеал женственности": Санта Димопулос порадовала соблазнительным видео

Певица Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Экс-участница группы "ВИАГра" Санта Димопулос порадовала поклонников очередным соблазнительным видео. На этот раз звезда позировала на столе и во всей красе демонстрировала стройную фигуру в купальнике.

Котентом звезда поделилась на своей странице в Instagram.

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Долгие поиски реальной любви

Санта проводит немало времени в тренажерном зале. Звезда не жалеет сил, ведь результат оправдывает себя. Особенно когда речь идет об обольстительных фотосессиях. На этот раз видео, на котором снялась бывшая жена Андрея Джеджулы, пришлось по вкусу ее поклонникам.

"Долго искала реальную любовь", — подписала ролик Димопулос.

Поклонники экс-певицы были щедры на комплименты. А некоторые назвал Санту "идеалом женственности".

Поклонники Санты Димопулос были щедрыми на комплименты. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Звезда недавно показала, какой упорный труд стоит за ее фото в бикини.

"Кто не успел похудеть к лету, тот пытается похудеть летом, — посоветовала Димопулос.

Фоловеры отметили, что с фигурой у певицы полный порядок. На что звезда ответила в комментариях, что у нее имеется лишних пять килограммов.

Ранее Димопулос была чемпионкой мира в категории фитнес-модель. Тогда звезда рассказывала, что все возможно, если не переставать пробовать.

Напомним, бывший супруг Санты Димопулос шоумен Андрей Джеджула выиграл суд против экс-супруги Юлии Леус. Ведущий обвинял мать дочери во лжи и через суд потребовал опровергнуть клевету.

После этого Юлия Леус возмутилась поведением Андрея Джеджулы. Женщина не считает себя виновной в деле и раскритиковала его отношение к их дочери.