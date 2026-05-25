Елітний одяг від українських дизайнерів: речі, які купують всі

Українські бренди доказали, що ярлик "Made in Ukraine" є справжнім знаком престижу. Світові поп-діви все частіше обирають для своїх найгучніших виходів одяг від наших дизайнерок та дизайнерів.

Новини.LIVE з посиланням на команду YouTube-каналу "Феномен UA" розібралася, як українському люксу вдалося посунути на шахівниці моди таких гігантів, як Chanel чи Dior.

FROLOV

Якщо ви бачите на сцені Бейонсе, Дженніфер Лопес або Сабріну Карпентер у відвертому, але водночас неймовірно витонченому вбранні з вишитим кристалами серцем — це робота киянина Івана Фролова.

Іван марив модою з дитинства, пройшов шлях від помічника в ательє до засновника власного бренду у 2015 році. Дизайнер створює речі, які живуть подвійним життям: довга вечірня сукня легким рухом руки перетворюється на міні, а штани на зухвалі шорти. Окрім світових зірок, він активно одягає й наших артистів, створюючи складні сценічні образи, як-от для гурту Ziferblat на нацвідборі до Євробачення.

Ruslan Baginskiy

Сьогодні фірмовий монограмний логотип "RB" знає кожен, хто хоч трохи цікавиться стилем. Проте сам Руслан Багінський свого часу навчався у Львові взагалі на географа. Пристрасть до стилю взяла своє: хлопець підпрацьовував на зйомках, а згодом потрапив до старого львівського ательє, де й закохався у ремесло створення капелюхів.

Стартувати було важко через брак фінансів, але допомогла родина — бабуся, друг дитинства Петро Ясінський та мама, яка й досі керує виробництвом. З 2015 року бренд Ruslan Baginskiy зробив неймовірний стрибок. Капелюшки від дизайнера купують сестри Хадід, Мадонна, Ріанна, і навіть покійна королева Єлизавета ІІ мала такий аксесуар у своїй колекції.

BALYKINA

Історія Аліни Баликіної — це ідеальний приклад того, що великі бюджети на старті не є вирішальними. До запуску іменного бренду BALYKINA у 2019 році Аліна вже мала понад десять років досвіду у створенні крафтових аксесуарів та співволодінні іншими марками, на кшталт Pure та Between.

Проте власний проєкт вона запускала з мінімальним капіталом у 800 доларів, орендувавши крихітне приміщення на горищі, де працювала всього одна кравчиня. Сьогодні її сукні обожнюють за те, що вони вміють "підлаштовуватися" під жінку. Головний секрет — двосторонній крій та можливість змінювати довжину чи форму виробу прямо на ходу.

Феномен цих брендів не в тому, що вони використовують якісь космічні матеріали. Вони продають характер, сміливість та нову естетику. Це і є сучасний український люкс — інтелектуальний, гнучкий та дуже помітний на світовій арені.

