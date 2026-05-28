Главная Гламур Идеально для жары: 3 главных фаворита обуви на лето-2026

Дата публикации 28 мая 2026 18:25
Какую обувь купить на лето: 3 самые популярные модели для модниц
Летняя обувь. Фото: magnific

Похоже, этим летом модная индустрия наконец подружилась с комфортом. Больше никаких сложных ремешков, которые надо затягивать по инструкции, или каблуков, на которых трудно передвигаться по городу. Тренд на легкую лень и максимальную простоту официально легализован, и это, пожалуй, лучшая новость за последнее время. Ведь обувь стала не только стильной, но и очень удобной.

Новини.LIVE расскажет об обуви, которая точно пригодится этим летом.

Обычные вьетнамки

Сегодня главные инфлюенсеры спокойно комбинируют их с городской одеждой и ходят на встречи. Но стоит забыть о дешевых резиновых тапочках из супермаркета. Делайте акцент на качественных материалах: кожаные лямки, хорошая плотная стелька, лаконичный дизайн — вот что будет актуально.

В'єтнамки будуть актуальні на кожен день
Вьетнамки. Фото из Instagram

Клоги и сабо

Параллельно уверенно возвращаются клоги и сабо. Те самые, с деревянной подошвой и круглым мысом, которые когда-то ассоциировались исключительно с хиппи-эстетикой 70-х или средневековой обувью. Как плюс, у них нет никаких застежек и они легко дополнят любой образ.

Клоги більше не асоціюються з естетикою 70-х
Клоги в городском образе. Фото из Instagram

Босоножки на тонких ремешках

Если хочется чего-то максимально утонченного, то тут выручат босоножки на тонких ремешках. Это вообще супергерои женского гардероба по своей универсальности. По словам стилистов, такие босоножки могут мгновенно освежить даже самый простой домашний лук со свободными джинсовыми шортами и огромной оверсайз-футболкой, добавив ему той самой правильной нотки женственности.

Босоніжки, які стали базою жіночого гардеробу
Босоножки на тонких ремешках. Фото из Instagram

Юлия Радар - Редактор
Юлия Радар
