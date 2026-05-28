Головна Гламур Замість старих джинсових: які наймодніші шорти цього літа

Замість старих джинсових: які наймодніші шорти цього літа

Дата публікації: 28 травня 2026 11:13
Наймодніші шорти літа 2026: фасони, які зараз носять усі
Дівчина в джинсових шортах.

У літньому сезоні 2026 року ключовим орієнтиром у моді стає поєднання комфорту, складних фактур та об'ємних силуетів. Відома стилістка Олена Шевченко розповіла про моделі шортів, які стануть головними хітами цього літа, замінивши застарілі обтислі варіанти.

Новини.LIVE з посиланням на слова стилістки пояснить, які шорти носити цього літа.

Трендові шорти літа-2026

Головним мікротрендом сезону експертка називає комбіновані шорти, де поєднуються різні тканини та кольори. Найбільш актуальними є денімові моделі з білим мереживним низом, а також двоколірні карго. Такі речі дозволяють створити складний і дорогий образ навіть у поєднанні з базовим верхом.

Шорти-карго, що знову повертаються цього сезону
Шорти-карго.

Для романтичних луків стилістка радить звернути увагу на блумери — шовкові або атласні шорти з актуальною зборкою, рюшами та бантиками. Вони найкраще пасують власницям струнких ніг та візуально корегують фігуру з вузькими стегнами.

Стилісти радять блумери цього сезону
Блумери.

Для повсякденних виходів та подорожей лідером стали pull-on shorts — максимально комфортні моделі без ґудзиків та блискавок. Олена Шевченко наголосила, що головним колірним акцентом літа став саме червоний колір, який легко міксується з простими майками чи сорочками.

Читайте також:

У сегменті джинсового одягу вузькі моделі остаточно поступилися місцем широкому оверсайз-крою. Головним must-have сезону названо білі джинсові шорти з високою або злегка заниженою посадкою на стегнах.

Бермуди надовго закріпились в трендах
Бермуди.

Подовжені бермуди теж офіційно закріпилися як літня база, яка може замінити штани в офісі. Стилістка рекомендує обирати довжину відповідно до зросту:

  • дівчатам нижчого зросту — моделі до коліна;
  • високим — варіанти нижче коліна або довжини капрі.

У тренді лляні бермуди рожевого кольору, а також класичні пісочні та темно-коричневі моделі, які чудово комбінуються з жакетами та підборами.

Для прихильниць функціонального стилю актуальними залишаються подовжені шорти-карго кольору хакі або піску з великими накладними кишенями та шнурівками. Їх рекомендують поєднувати з приталеними майками або oversize-сорочками.

Раніше ми писали про те, які штани цього сезону носить українська співачка Анна Трінчер. Мова про модель в стилі 90-х.

Також ми повідомляли про найпопулярнішу модель джинсів цього сезону. Час скінні однозначно давно минув.

Юлія Радар - Редактор
Автор:
Юлія Радар
