Бывшая жена Владимира Остапчука будет судиться с шоуменом — подробности

Кристина Горняк. Фото: instagram.com/kristygor

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк сделала новое заявление по поводу их общего имущества. Нотариус планирует судиться с экс-мужем.

Об этом Кристина рассказала в своем Instagram.

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В своем блоге экс-супруга шоумена ответила на вопросы подписчиков. В частности, отреагировала на пополнение в семье Остапчука и нынешней жены Екатерины.

"Не слежу за жизнью, это прошлое, но дети — это здорово! Желаю здоровья малышу. А его папе желаю набраться сил, потому что скоро идем в суд. Поэтому наконец-то поделим все и закроем этот вопрос", — написала Горняк.

Горняк отреагировала на пополнение в семье экс-мужа. Фото: instagram.com/kristygor

Многие вопросы Кристина получила относительно их общего дома под Киевом, которые бывшие супруги до сих пор не могут разделить. Горняк раскрыла карты и заявила, что Остапчук отказался общаться с ней, поэтому теперь спор между ними разрешит суд.

Кристина Горняк ответила на вопрос о доме. Фото: instagram.com/kristygor

По словам нотариуса, она не хотела обращаться в суд, ведь результат будет предсказуем — если дело не сфабрикуют, то общее имущество разделят поровну между бывшими супругами.

"Я не люблю ссоры, я всегда за нормальные переговоры. Достичь согласия, я готова была отойти от размера долей, как говорится "жест доброй воли", но за столом переговоров. Готова была на выплату по рассрочке и т.д., потому что у меня есть жилье свое, а ему надо для новой семьи было бы. Закончится все тем, что этот дом просто ляжет мертвым грузом и все.... Жаль. Туда вкладывалось столько нашей силы и средств", — сказала Горняк.

Кристина Горняк объяснила, почему не пошла в суд раньше. Фото: instagram.com/kristygor

Кристина призналась, что долго ждала от телеведущего мирного разрешения конфликта, но он решил выбрать другую тактику.

"Я долго ждала, так не будет дальше. Я долго ждала того, что мы сможем за столом все решить. Как никак три года жизни. И как никак каждый уже счастлив отдельно, нет места для обид и чего-то общего (даже в виде имущества), но вижу, что мои жесты никому не надо, хочется оппоненту суда и обзор дела на всю страну. Ну как желает. Что делать", — заявила бывшая Остапчука.

Бывшая Остапчука рассказала о споре с шоуменом. Фото: instagram.com/kristygor

Нотариус сказала, что многое вытерпела после развода. Более того, Горняк заявила, что получала оскорбительные сообщения от нынешней жены шоумена.

"Я много времени дала! я даже много вытерпела, я уже молчу, что я вытерпела смс-сообщения от теперешней жены мне с оскорблениями, и тд. Я это все уже не беру во внимание! Может когда-нибудь вас повеселю. Оставим на десерт. Я дала достаточно времени, чтобы сесть за стол переговоров! Но это же надо быть таким не смелым, чтобы даже не сесть и не поговорить и не услышать, что я хочу предложить! Можно было послать адвоката но нет, ждал видимо, что исковая давность истечет и зарегистрирует право собственности за собой", — заявила Горняк.

Кристина Горняк сделала заявление. Фото: instagram.com/kristygor

Напомним, ранее жена Владимира Остапчука похвасталась фигурой через неделю после родов.

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