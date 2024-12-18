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Идем в суд — бывшая Остапчук требует разделить общее имущество

18 декабря 2024 11:06
Мария Покровская - Редактор
Бывшая жена Владимира Остапчука будет судиться с шоуменом — подробности
Кристина Горняк. Фото: instagram.com/kristygor
Мария Покровская - Редактор

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк сделала новое заявление по поводу их общего имущества. Нотариус планирует судиться с экс-мужем.

Об этом Кристина рассказала в своем Instagram.

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В своем блоге экс-супруга шоумена ответила на вопросы подписчиков. В частности, отреагировала на пополнение в семье Остапчука и нынешней жены Екатерины.

"Не слежу за жизнью, это прошлое, но дети — это здорово! Желаю здоровья малышу. А его папе желаю набраться сил, потому что скоро идем в суд. Поэтому наконец-то поделим все и закроем этот вопрос", — написала Горняк.

Горняк отреагировала на пополнение в семье экс-мужа
Горняк отреагировала на пополнение в семье экс-мужа. Фото: instagram.com/kristygor

Многие вопросы Кристина получила относительно их общего дома под Киевом, которые бывшие супруги до сих пор не могут разделить. Горняк раскрыла карты и заявила, что Остапчук отказался общаться с ней, поэтому теперь спор между ними разрешит суд.

Кристина Горняк ответила на вопрос о доме
Кристина Горняк ответила на вопрос о доме. Фото: instagram.com/kristygor

По словам нотариуса, она не хотела обращаться в суд, ведь результат будет предсказуем — если дело не сфабрикуют, то общее имущество разделят поровну между бывшими супругами.

"Я не люблю ссоры, я всегда за нормальные переговоры. Достичь согласия, я готова была отойти от размера долей, как говорится "жест доброй воли", но за столом переговоров. Готова была на выплату по рассрочке и т.д., потому что у меня есть жилье свое, а ему надо для новой семьи было бы. Закончится все тем, что этот дом просто ляжет мертвым грузом и все.... Жаль. Туда вкладывалось столько нашей силы и средств", — сказала Горняк.

Кристина Горняк объяснила, почему не пошла в суд раньше
Кристина Горняк объяснила, почему не пошла в суд раньше. Фото: instagram.com/kristygor

Кристина призналась, что долго ждала от телеведущего мирного разрешения конфликта, но он решил выбрать другую тактику.

"Я долго ждала, так не будет дальше. Я долго ждала того, что мы сможем за столом все решить. Как никак три года жизни. И как никак каждый уже счастлив отдельно, нет места для обид и чего-то общего (даже в виде имущества), но вижу, что мои жесты никому не надо, хочется оппоненту суда и обзор дела на всю страну. Ну как желает. Что делать", — заявила бывшая Остапчука. 

Бывшая Остапчука рассказала о споре с шоуменом
Бывшая Остапчука рассказала о споре с шоуменом. Фото: instagram.com/kristygor

Нотариус сказала, что многое вытерпела после развода. Более того, Горняк заявила, что получала оскорбительные сообщения от нынешней жены шоумена.

"Я много времени дала! я даже много вытерпела, я уже молчу, что я вытерпела смс-сообщения от теперешней жены мне с оскорблениями, и тд. Я это все уже не беру во внимание! Может когда-нибудь вас повеселю. Оставим на десерт. Я дала достаточно времени, чтобы сесть за стол переговоров! Но это же надо быть таким не смелым, чтобы даже не сесть и не поговорить и не услышать, что я хочу предложить! Можно было послать адвоката но нет, ждал видимо, что исковая давность истечет и зарегистрирует право собственности за собой", — заявила Горняк.

Кристина Горняк сделала заявление
Кристина Горняк сделала заявление. Фото: instagram.com/kristygor

Напомним, ранее жена Владимира Остапчука похвасталась фигурой через неделю после родов.

Также мы писали, что телеведущий устроил сюрприз для избранницы по возвращении из роддома.

суд Владимир Остапчук Звездный развод украинские звезды Кристина Горняк

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