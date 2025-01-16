Скандал с Александром Тереном - парень столкнулся с негативом в сети

Герой "Холостяк-13" Александр Терен. Фото: Instagram/tsvit_terenu

Ветеран Александр Терен, который стал главным героем реалити о любви "Холостяк", столкнулся с хейтом в соцсетях. Одна из пользовательниц соцсетей заявила, что парень подогревает вражду в обществе в разгар войны.

Об этом Александр сообщил в Stories на своей странице в Instagram.

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Терен ответил хейтерше

Недавно ветеран откровенно раскритиковал слова своей избранницы Инны Белень о том, что она не понимает людей, которые "гонят" на русскоязычных. Терен открыто заявил, что своими словами она обесценивает подвиг украинцев, отдавших свою жизнь за Украину до 2022 года.

Одна из хейтерок набросилась на Александра и заявила о том, что своей радикальной позицией относительно языка он "разжигает ненависть" в обществе.

"Разочарована. Терпеть не могу таких, как ты, людей. Мозгов нет. Язык - это средство общения. Это я, украинка, тебе говорю, которая потеряла отца на войне в 2014-м, и которая всю жизнь с моей семьей разговариваю на русском. Или ты будешь на своих бросаться, как пес? Ну да, ты если так с любимым человеком обошелся, что говорить об остальных... Тебе нужно жить в окопе. А не ломать психику людей. Зачем тебе отношения? Тебе не по зубам адекватная женщина. С детьми он бы не говорил по-русски... Идиот. Из-за таких, как ты, и разжигается ненависть. В политику не собираешься случайно? Деньги у людей воровать со своим государством. Интересно, ты только на словах такой смелый... Поступил, как чайник. Это тебе комплимент", — написала одна из пользовательниц соцсети.

Терен очень резко ответил хейтерше: "Иди нах*й, вата". Она назвала ветерана "св*лотой" и призвала идти воевать: "Иди воюй, у тебя еще две руки есть".

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Александра Терена оскорбили в сети. Фото: Instagram/tsvit_terenu

Александр Терен ответил на хейт. Фото: Instagram/tsvit_terenu

Напомним, недавно Инна Белень оказалась в центре скандала из-за высказываний о русском языке. Избранница Александра Терена оправдалась за свою позицию после хейта в сети.