Є робота: автор хітів "Чекає вдома" та "Порічка" оголосив кастинг у свою команду
Молодий український співак YAKTAK, дуетні та сольні пісні якого збирають десятки мільйонів прослуховувань в YouTube та інших платформах, шукає нових членів до своєї команди.
Про це Ярослав Карпук (справжнє ім’я артиста) повідомив у своїх соцмережах.
Є вакансії
YAKTAK зараз активно гастролює і готує нову концертну програму вже з музикантами. Саме їх і шукає молодий виконавець. Наразі в команді зірки є наступні вакансії:
- басист, який грає на бас-гітарі і на клавішному басу;
- барабанщик;
- мультиінструменталіст.
"Шукаємо людей на постійно, які будуть готові їздити зі мною щодня в різні міста. Якщо ти готовий вчитися та розвиватися — тоді тобі до нас", — розповів Ярослав.
Усі зацікавлені музиканти можуть заповнити гугл-форму за посиланням.
Про Ярослава
У квітні цього року YAKTAK став єдиним виконавцем, у якого одразу три пісні розташувались в українських чартах Apple Music, Spotify та YouTube Music. Востаннє таке вдавалося гурту Kalush Orchestra після перемоги на "Євробаченні-2022".
Тільки за останні кілька місяців презентував спільні пісні з KOLA та DOVI.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Макс Барських заінтригував фанатів новою версією пісні "Тумани". Також ми розповідали, що Килиммен з Kalush Orchestra розпочав сольну кар'єру.