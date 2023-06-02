Є робота: автор хітів "Чекає вдома" та "Порічка" оголосив кастинг у свою команду

Український співак YAKTAK (Ярослав Карпук). Фото: Google

Молодий український співак YAKTAK, дуетні та сольні пісні якого збирають десятки мільйонів прослуховувань в YouTube та інших платформах, шукає нових членів до своєї команди.

Про це Ярослав Карпук (справжнє ім’я артиста) повідомив у своїх соцмережах.

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Є вакансії

YAKTAK зараз активно гастролює і готує нову концертну програму вже з музикантами. Саме їх і шукає молодий виконавець. Наразі в команді зірки є наступні вакансії:

басист, який грає на бас-гітарі і на клавішному басу;

барабанщик;

мультиінструменталіст.

"Шукаємо людей на постійно, які будуть готові їздити зі мною щодня в різні міста. Якщо ти готовий вчитися та розвиватися — тоді тобі до нас", — розповів Ярослав.

Усі зацікавлені музиканти можуть заповнити гугл-форму за посиланням.

Про Ярослава

У квітні цього року YAKTAK став єдиним виконавцем, у якого одразу три пісні розташувались в українських чартах Apple Music, Spotify та YouTube Music. Востаннє таке вдавалося гурту Kalush Orchestra після перемоги на "Євробаченні-2022".

Тільки за останні кілька місяців презентував спільні пісні з KOLA та DOVI.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Макс Барських заінтригував фанатів новою версією пісні "Тумани". Також ми розповідали, що Килиммен з Kalush Orchestra розпочав сольну кар'єру.