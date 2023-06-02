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Є робота: автор хітів "Чекає вдома" та "Порічка" оголосив кастинг у свою команду

2 червня 2023 08:50
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Є робота: автор хітів "Чекає вдома" та "Порічка" оголосив кастинг у свою команду
Український співак YAKTAK (Ярослав Карпук). Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Молодий український співак YAKTAK, дуетні та сольні пісні якого збирають десятки мільйонів прослуховувань в YouTube та інших платформах, шукає нових членів до своєї команди.

Про це Ярослав Карпук (справжнє ім’я артиста) повідомив у своїх соцмережах. 

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Є вакансії

YAKTAK зараз активно гастролює і готує нову концертну програму вже з музикантами. Саме їх і шукає молодий виконавець. Наразі в команді зірки є наступні вакансії:

  • басист, який грає на бас-гітарі і на клавішному басу;
  • барабанщик;
  • мультиінструменталіст.

"Шукаємо людей на постійно, які будуть готові їздити зі мною щодня в різні міста. Якщо ти готовий вчитися та розвиватися — тоді тобі до нас", — розповів Ярослав. 

Усі зацікавлені музиканти можуть заповнити гугл-форму за посиланням.

Про Ярослава

У квітні цього року YAKTAK став єдиним виконавцем, у якого одразу три пісні розташувались в українських чартах Apple Music,  Spotify та YouTube Music. Востаннє таке вдавалося гурту Kalush Orchestra після перемоги на "Євробаченні-2022". 

Тільки за останні кілька місяців презентував спільні пісні з KOLA та DOVI.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Макс Барських заінтригував фанатів новою версією пісні "Тумани". Також ми розповідали, що Килиммен з Kalush Orchestra розпочав сольну кар'єру.

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