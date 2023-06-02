Есть работа: автор хитов "Чекай мене" и "Порічка"объявил кастинг в свою команду

Украинский певец YAKTAK (Ярослав Карпук). Фото: Google

Молодой украинский певец YAKTAK, дуэтные и сольные песни которого набирают десятки миллионов прослушиваний в YouTube и других платформах, ищет новых членов своей команды.

Об этом Ярослав Карпук (настоящее имя артиста) сообщил в своих соцсетях.

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Есть вакансии

YAKTAK сейчас активно гастролирует и готовит новую концертную программу уже с музыкантами. Именно их и ищет молодой исполнитель. Сейчас в команде звезды есть следующие вакансии:

басист, играющий на бас-гитаре и на клавишном басу;

барабанщик;

мультиинструменталист.

"Ищем людей на постоянно, которые будут готовы ездить со мной каждый день в разные города. Если ты готов учиться и развиваться — тогда тебе к нам", — рассказал Ярослав.

Все заинтересованные музыканты могут заполнить гугл-форму по ссылке.

О Ярославе

В апреле этого года YAKTAK стал единственным исполнителем, у которого сразу три песни разместились в украинских чартах Apple Music, Spotify и YouTube Music. В последний раз такое удавалось группе Kalush Orchestra после победы на "Евровидении-2022".

Только за последние несколько месяцев презентовал совместные песни с KOLA и DOVI.

Напомним, ранее мы писали, что Макс Барских заинтриговал фанатов новой версией песни "Туманы". Также мы рассказывали, что Килиммен из Kalush Orchestra начал сольную карьеру.