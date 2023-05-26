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Виконавці хіта "Чекає вдома", в якого 13 млн переглядів, випустили новий трек

26 травня 2023 18:06
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Виконавці хіта "Чекає вдома", в якого 13 млн переглядів, випустили новий трек
Українські музичні виконавці YAKTAK та DOVI. Фото: менеджмент YAKTAK
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Молоді українські виконавці YAKTAK та DOVI, які стали відомими завдяки успішній композиції "Чекає вдома", об’єдналися для створення нового треку.  Хлопці презентували нову спільну пісню "Перекотиполе".

Вона доступна на всіх музичних платформах та YouTube.

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Подробиці

Минула колаборація артистів мала шалений успіх, адже їх спільний трек "Чекає вдома" став справжнім хітом. Він тримався на першому місці в українських музичних чартах протягом багатьох тижнів, а на YouTube набрав понад 13 мільйонів переглядів. Він й досі в ТОП-10 в розділі "Музичні відео".

"Перекотиполе" — новий трек, який, за словами артистів, пронизаний теплою ностальгією. Він переносить слухачів у світ емоцій, нагадуючи, що навіть якщо життєві дороги розлучили нас з тими, хто колись був нам найближчим, спогади про минуле залишаються у наших серцях назавжди. 

"У кожного в житті був момент, коли ти розумієш, що люди, які колись були близькими, тепер не поруч. Це наштовхує на сум, але такий теплий. Важливо навчитися приймати зміни, рухатися вперед. Ми ростемо та розвиваємось, і це нормально, що люди та обставини навколо нас змінюються. Але спогади про тих, хто був поруч, завжди будуть у нашому серці і нагадуватимуть нам про наш зв'язок з минулим", — поділився YAKTAK.

Водночас DOVI зауважив, що він радий знову співпрацювати з Ярославом (справжнє ім’я YAKTAK). Артист сподівається, що нова пісня також знайде відгук у серцях слухачів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ексучасниці гурту "Алібі", сестри Завальські, підготували сюрприз до Дня Києва. Також ми писали, що в українському шоу-бізнесі з'явився новий загадковий артист PLAXA в образі епатажного інопланетянина.

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