"Є тільки один дім": дружина Скічка вперше після повномасштабного вторгнення повернулася в Україну

Єлизавета Юрушева. Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva/

Дружина українського ведучого та колишнього голови Черкаської ОВА Олександра Скічка Єлизавета Юрушева повернулася до Києва. Жінка вперше завітала до України після повномасштабного вторгнення.

Про це стало відомо з Instagram Єлизавети.

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Повернення в місце сили

Єлизавета опублікувала кілька фото в центрі Києва. Жінка позувала на одній з центральних вулиць у яскравому вбранні.

Єлизавета Юрушева. Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva/

"Мій любий Київ, як завжди ти мене закрутив так, що це мої перші фото за всі дні поки я тут. На фото — щаслива я, яка повернулася додому, яка повернулася в своє місце сили, аби розібратися з усіма сумнівами та зрозуміти, що неважливо де ти — в тебе є тільки один дім, який ти любиш усім серцем", — розповіла дружина Скічка.

Єлизавета вже тривалий час з трьома дітьми живе у Мілані. Та вона пройшла навчання в університеті.

"Відчуття, ніби приїхала до мами, в рідний, дорогий серцю дім, який завжди наповнює, направляє. Тут завжди моє серце б‘ється сильніше, а інтуїція набирає нових і нових обертів. На жаль, мені скоро знову час покидати тебе, мій рідний дім, але я рада кожному тут моменту, кожній зустрічі. На жаль, не змогла побачити всіх, кого хотіла, але мушу їхати до дітей. Я люблю тебе, Києве, знай це! Завжди любила і буду любити!" — сказала жінка.

Юрушева — дочка мільярдера та власника люксових столичних готелів Леоніда Юрушева. Єлизавета та Олександр Скічко одружилися 2017 року і виховують трьох дітей. Протягом перших десяти днів війни він був головою Черкаської військової ОДА.

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