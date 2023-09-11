Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Є тільки один дім": дружина Скічка вперше після повномасштабного вторгнення повернулася в Україну arrow

"Є тільки один дім": дружина Скічка вперше після повномасштабного вторгнення повернулася в Україну

11 вересня 2023 18:24
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Є тільки один дім": дружина Скічка вперше після повномасштабного вторгнення повернулася в Україну
Єлизавета Юрушева. Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дружина українського ведучого та колишнього голови Черкаської ОВА Олександра Скічка Єлизавета Юрушева повернулася до Києва. Жінка вперше завітала до України після повномасштабного вторгнення.

Про це стало відомо з Instagram Єлизавети.

Читайте також:

Повернення в місце сили

Єлизавета опублікувала кілька фото в центрі Києва. Жінка позувала на одній з центральних вулиць у яскравому вбранні.

 

Єлизавета Юрушева. Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva/
Єлизавета Юрушева. Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva/

"Мій любий Київ, як завжди ти мене закрутив так, що це мої перші фото за всі дні поки я тут. На фото — щаслива я, яка повернулася додому, яка повернулася в своє місце сили, аби розібратися з усіма сумнівами та зрозуміти, що неважливо де ти — в тебе є тільки один дім, який ти любиш усім серцем", — розповіла дружина Скічка.

Єлизавета вже тривалий час з трьома дітьми живе у Мілані. Та вона пройшла навчання в університеті.

"Відчуття, ніби приїхала до мами, в рідний, дорогий серцю дім, який завжди наповнює, направляє. Тут завжди моє серце б‘ється сильніше, а інтуїція набирає нових і нових обертів. На жаль, мені скоро знову час покидати тебе, мій рідний дім, але я рада кожному тут моменту, кожній зустрічі. На жаль, не змогла побачити всіх, кого хотіла, але мушу їхати до дітей. Я люблю тебе, Києве, знай це! Завжди любила і буду любити!" — сказала жінка.

Юрушева — дочка мільярдера та власника люксових столичних готелів Леоніда Юрушева. Єлизавета та Олександр Скічко одружилися 2017 року і виховують трьох дітей. Протягом перших десяти днів війни він був головою Черкаської військової ОДА.

Нагадаємо, співачка Alyosha повернулася в Україну і розповіла про плани.

Раніше Alyosha вибачилась за свій емоційний пост про виїзд за кордон.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Ляшко пояснив, чи є в Україні загроза "хвороби легіонерів"

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз