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"Есть только один дом": жена Скичко впервые после полномасштабного вторжения вернулась в Украину

11 сентября 2023 18:24
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Есть только один дом": жена Скичка впервые после полномасштабного вторжения вернулась в Украину
Елизавета Юрушева. Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Жена украинского ведущего и бывшего председателя Черкасской ОВА Александра Скичко Елизавета Юрушева вернулась в Киев. Женщина впервые посетила Украину после полномасштабного вторжения.

Об этом стало известно из Instagram Елизаветы.

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Елизавета опубликовала несколько фотографий в центре Киева. Женщина позировала на одной из центральных улиц в ярком наряде.

 

Елизавета Юрушева. Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva/
Елизавета Юрушева. Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva/

"Мой милый Киев, как всегда ты меня закрутил так, что это мои первые фото за все дни пока я здесь. На фото — счастлива я, вернувшаяся домой, вернувшаяся в свое место силы, чтобы разобраться со всеми сомнениями и понять, что неважно где ты — у тебя есть только один дом, который ты любишь всем сердцем", — рассказала жена Скичко.

Елизавета уже продолжительное время с тремя детьми живет в Милане. Там она прошла обучение в университете.

"Ощущение, будто приехала к маме, в родной, дорогой сердцу дом, который всегда наполняет, направляет. Здесь всегда мое сердце бьется сильнее, а интуиция набирает новые и новые обороты. К сожалению, мне скоро снова пора покидать тебя, мой родной дом, но я рада каждому здесь моменту, каждой встрече. К сожалению, не смогла увидеть всех, кого хотела, но должна ехать к детям. Я люблю тебя, Киев, знай это! Всегда любила и буду любить!", — сказала женщина.

Юрушева — дочь миллиардера и владельца люксовых столичных гостиниц Леонида Юрушева. Елизавета и Александр Скичко поженились в 2017 году и воспитывают троих детей. В первые десять дней войны он был председателем Черкасской военной ОГА.

Напомним, певица Alyosha вернулась в Украину и рассказала о планах.

Ранее Alyosha извинилась за свой эмоциональный пост о выезде за границу.

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