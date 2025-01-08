Періс Джексон відзначила особливий ювілей тверезості

Американська акторка, співачка Періс Джексон. Фото: Instagram/parisjackson

Американська акторка, співачка Періс Джексон відсвяткувала п'ять років тверезості. Єдина донька поп-короля Майкла Джексона стільки часу не вживає алкоголь та заборонені наркотичні речовини.

Про це вона повідомила у своєму Instagram.

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Зірка опублікувала відео, яке за пів доби набрало понад 1,3 млн переглядів та 120 тисяч лайків. Воно показує трансформацію 26-річної знаменитості.

"Сказати, що я вдячна, було б поганим евфемізмом. Вдячність майже не дряпає поверхню. Саме тому, що я твереза, я можу сьогодні посміхнутися. Я маю робити музику. Я відчуваю радість від любові до своїх собак і котів. Я відчуваю розбите серце у всій його красі", — зазначила Періс Джексон.

За словами доньки Майкла Джексона та його ексдружини Деббі Роу, вона зрозуміла, що життя продовжує відбуватися незалежно від того, твереза вона, чи ні. Втім зараз вона може це показати.

Періс з гордістю показала фотографії своїх чіпів для тверезості після того, як була тверезою протягом одного дня, п’яти, шести, дев’яти, 18 місяців та всі річниці. Модель опублікувала поспіль ролики, де сміється і танцює з друзями.

Зазначимо, що ще у 2019 році Періс звернулася в лікувальний заклад для свого емоційного здоров'я. А остаточно змогла поставити крапку 7 січня 2020-го.

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