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Единственная дочь Майкла Джексона отметила особый юбилей

8 января 2025 06:49
Евгений Берестюк - Редактор
Пэрис Джексон отметила особый юбилей трезвости
Американская актриса, певица Пэрис Джексон. Фото: Instagram/parisjackson
Евгений Берестюк - Редактор

Американская актриса, певица Пэрис Джексон отпраздновала пять лет трезвости. Единственная дочь поп-короля Майкла Джексона столько времени не употребляет алкоголь и запрещенные наркотические вещества.

Об этом она сообщила в своем Instagram.

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Пэрис Джексон отметила юбилей трезвости

Звезда опубликовала видео, которое за пол дня набрало более 1,3 млн просмотров и 120 тысяч лайков. Оно показывает трансформацию 26-летней знаменитости.

"Сказать, что я благодарна, было бы плохим эвфемизмом. Благодарность почти не царапает поверхность. Именно потому, что я трезвая, я могу сегодня улыбнуться. Я должна делать музыку. Я чувствую радость от любви к своим собакам и кошкам. Я чувствую разбитое сердце во всей его красе", — отметила Пэрис Джексон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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По словам дочери Майкла Джексона и его экс-супруги Дебби Роу, она поняла, что жизнь продолжает происходить независимо от того, трезвая она или нет. Впрочем, сейчас она может это показать.

Пэрис с гордостью показала фотографии своих чипов для трезвости после того, как была трезвой в течение одного дня, пяти, шести, девяти, 18 месяцев и все годовщины. Модель опубликовала подряд ролики, где смеется и танцует с друзьями.

Отметим, что еще в 2019 году Пэрис обратилась в лечебное учреждение для своего эмоционального здоровья. А окончательно смогла поставить точку 7 января 2020-го.

Напомним, ранее мы писали, с кем актер Брэдли Купер отпраздновал свое 50-летие. Также мы рассказывали, что певица Бритни Спирс показала младшего сына, с которым не виделась два года.

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