Единственная внучатая племянница Елизаветы II снялась для обложки глянца: редкие фото

Леди Маргарита Армстронг-Джонс

Единственная внучка принцессы Маргарет, внучатая племянница покойной королевы Елизаветы II, леди Маргарита Армстронг-Джонс, в канун своего 21-летия приняла участие в фотосессии для известного глянца.

Об этом сообщает издание Tatler.

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Отец леди Маргариты, Энтони, второй граф Сноудон, был племянником и крестником Елизаветы II. Сама леди Маргарита, 26-я в очереди на престол, живет в Париже. Девушка редко попадает в объективы папарацци в обычной жизни. При этом леди Маргарита иногда появляется на официальных мероприятиях британской королевской семьи. Например, она присутствовала на похоронах королевы Елизаветы II и панихиде за герцогом Эдинбургским.

В восьмилетнем возрасте леди Маргарита была подружкой невесты на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Девушка сейчас проходит обучение в Высшей школе ювелирного искусства. Единственная внучатая племянница Елизаветы II увлечена индустрией моды и планирует в будущем стать дизайнером ювелирных украшений и создать собственный бренд.

В свободное время она занимается фотографией, которую начала учить еще в Лондоне. Леди Маргарита пошла по стопам своего деда Энтони, первого графа Сноудона и мужа принцессы Маргарет, который был известным фотографом.

Познакомиться со своей внучкой принцесса Маргарет не успела — она умерла от инсульта 2002 года за несколько месяцев до рождения леди Маргариты.

Напомним, ранее мы писали, что принц Уильям встретился с украинскими беженцами в Польше. Также мы рассказывали, что племянница принцессы Дианы отыграла вечеринку перед собственной свадьбой.