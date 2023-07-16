"Єдине ніколи не зробимо": Ніколь Кідман поділилась секретом сімейного щастя

Акторка Ніколь Кідман з чоловіком Кітом Урбаном. Фото: instagram.com/nicolekidman/

Нещодавно Ніколь Кідман та Кіт Урбан відсвяткували 17 річницю весілля. Виявляється за ці роки пара знайшла власний секрет щасливого шлюбу.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Головне — розмова

А 56-річна Ніколь Кідман розкрила унікальне правило стосунків, яке допомагає їй підтримувати романтику з 55-річним чоловіком Кітом Урбаном — вони спілкуються лише телефоном.

"Ми ніколи не пишемо один одному. Ми так і почали — я подумала: "Якщо хочеш зв’язатися зі мною, подзвони мені". Я насправді не писала текстові повідомлення. Мені здається, він кілька разів намагався надіслати мені повідомлення, але я так і не відповіла. Тоді це було дуже приємно. Якщо ти справді хочеш поговорити, ти повинен мені подзвонити. Зі всіма іншими ми переписуємося. Це єдине, чого ми не робимо", — розповіла акторка.

Кідман від Урбана має доньока Сандей Роуз, 15, і Фейт Маргарет, 12. Ніколь і Кіт одружилися 25 червня 2006 року після зустрічі на одному заході.

Пара обмінялася обітницями в каплиці кардинала Черретті на території коледжу Святого Патріка в Менлі, Сідней. Серед гостей були Х'ю Джекман з дружиною Деборрою-Лі Фернесс, а також Наомі Воттс і режисер Баз Лурманн. А також двоє прийомних дітей Ніколь, 30-річна Ізабелла та 28-річний Коннор, яких Кідман всиновила з колишнім чоловіком Томом Крузом.

Нагадаємо, співак Віктор Павлік та його дружина, блогерка Катерина Репяхова наприкінці травня мали святкувати третю річницю шлюбу. Але закохані забули про цю визначну для них дату.

Раніше дружина голлівудського актора Брюса Віллса, Емма Гемінг, показала архівні кадри з родиною. На фото та відео її щасливий чоловік, зірка фільму "Міцний горішок", весело проводить час у парку розваг.