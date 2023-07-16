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"Единственное, что никогда не сделаем": Николь Кидман поделилась секретом семейного счастья

16 июля 2023 16:18
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Єдине ніколи не зробимо": Ніколь Кідман поділилась секретом сімейного щастя
Актриса Николь Кидман с мужем Китом Урбаном. Фото: instagram.com/nicolekidman/
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Недавно Николь Кидман и Кит Урбан отпраздновали 17 годовщину свадьбы. Оказывается, за эти годы пара нашла собственный секрет счастливого брака.

Об этом пишет Daily Mail.

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56-летняя Николь Кидман раскрыла уникальное правило отношений, помогающее ей поддерживать романтику с 55-летним мужем Китом Урбаном — они общаются только по телефону.

"Мы никогда не пишем друг другу. Мы так и начали — я подумала: "Если хочешь связаться со мной, позвони мне. Я действительно не писала текстовые сообщения. Мне кажется, он несколько раз пытался прислать мне сообщение, но я так и не ответила. Тогда это было очень приятно. Если ты действительно хочешь поговорить, ты должен мне позвонить. Со всеми остальными мы переписываемся. Это единственное, чего мы не делаем", — рассказала актриса.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Nicole Kidman (@nicolekidman)

Кидман от Урбана имеет дочку Сандей Роуз, 15, и Фейт Маргарет, 12. Николь и Кит поженились 25 июня 2006 года после встречи на одном мероприятии.

Пара обменялась клятвами верности в часовне кардинала Черретти на территории колледжа Святого Патрика в Менли, Сидней. Среди приглашенных были Хью Джекман с женой Деборрой-Ли Фернесс, а также Наоми Уоттс и режиссер Баз Лурманн. А также двое приемных детей Николь, 30-летняя Изабелла и 28-летний Коннор, которых она усыновила с бывшим мужем Томом Крузом.

Напомним, певец Виктор Павлик и его жена, блогер Екатерина Репяхова в конце мая должны были праздновать третью годовщину брака. Но влюбленные забыли об этой выдающейся для них дате.

Ранее супруга голливудского актера Брюса Уиллса, Эмма Хеминг, показала архивные кадры с семьей. На фото и видео ее счастливый муж, звезда фильма "Крепкий орешек", весело проводит время в парке развлечений.

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