Маша Ефросинина показала, как встречала Рождество в метро из-за атаки россиян — фото

Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая Маша Ефросинина, как и большинство украинцев, встретила рождественскую ночь, прячась от российского удара. Звезда вместе с 10-летним сыном Сашей находилась в метро во время очередной атаки со стороны РФ.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась фотография с сыном в укрытии.

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В ночь на 25 декабря российские оккупанты в очередной раз ударили по мирному населению Украины. Так что Рождество украинцам пришлось встречать в укрытии.

Ефросинина вместе с сыном также спустилась в метро, чтобы уберечься от возможного удара.

Маша Ефросинина с сыном в метро. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведущая призналась, что у нее уже не хватает ненависти к оккупантам, однако она в такие мгновения все равно надеется на лучшее.

"Наша рождественская ночь... У меня, честно, нет уже слов. Даже слов ненависти — они все не передают силу моих чувств к стране-нечисти. Потому что мы с Сашей в метро, а Харьков и другие города даже не успели в укрытие. Сейчас после трех ведер кофе я успокаиваю себя мыслями, что это должно когда-то все равно закончиться, и если мы продержались до сих пор, должны продержаться и дальше... Иначе никак. Иначе зло победит", — написала Ефросинина.

Ранее мы писали, что Дмитрий Комаров встретил Рождество с воинами ВСУ во фронтовом Покровске.

Также Максим Галкин обратился на украинском языке к подписчикам в Рождество.