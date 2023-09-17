Єфросиніна дала поради, як зберегти стосунки на відстані
Після гучної новини про вирок Маші Єфросиніній в Росії шоувумен приїхала провідати у Польщі сина Олександра. Водночас зірка поспілкувалася з підписниками та дала декілька порад.
Відповідні сторіз з'явилися в Instagram Єфросиніної.
Подробиці
Від початку повномасштабної війни чимало українських пар живуть на відстані. Жінки з дітьми або без них виїхали за кордон, а чоловіки залишилися в країни. Одна з підписниць поцікавилася в Єфросиніної, як зберегти стосунки в такий час.
"Усвідомлювати, що це велика робота над стосунками. Що звичні правила вашого союзу можуть вже не діяти. Треба наново вчитися чути і розуміти одне одного. Треба прийняти той факт, що війна одного змінила по-своєму, і, можливо, ви тепер зовсім не ті, які були до 24 лютого. Все це мають усвідомлювати двоє. І хотіти зберегти стосунки теж двоє", — зазначила Маша.
Також Єфросиніну запитали, як змиритися з тим, що чимало родин виїжджає за кордон незаконним шляхом. На це Маша дала більш детальну відповідь. Шоувумен зауважила, що особисто вона всередині себе протестує, але намагається не засуджувати, не знаючи причин.
Нагадаємо, раніше ми писали, що волонтер Сергій Притула відреагував на "вирок" Єфросиніної в Росії. Також ми розповідали, що Маша Єфросиніна засудила тих, хто слухає російських артистів.