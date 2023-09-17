Єфросиніна дала поради, як зберегти стосунки на відстані

Шоувумен Маша Єфросиніна. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Після гучної новини про вирок Маші Єфросиніній в Росії шоувумен приїхала провідати у Польщі сина Олександра. Водночас зірка поспілкувалася з підписниками та дала декілька порад.

Відповідні сторіз з'явилися в Instagram Єфросиніної.

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Від початку повномасштабної війни чимало українських пар живуть на відстані. Жінки з дітьми або без них виїхали за кордон, а чоловіки залишилися в країни. Одна з підписниць поцікавилася в Єфросиніної, як зберегти стосунки в такий час.

"Усвідомлювати, що це велика робота над стосунками. Що звичні правила вашого союзу можуть вже не діяти. Треба наново вчитися чути і розуміти одне одного. Треба прийняти той факт, що війна одного змінила по-своєму, і, можливо, ви тепер зовсім не ті, які були до 24 лютого. Все це мають усвідомлювати двоє. І хотіти зберегти стосунки теж двоє", — зазначила Маша.

Також Єфросиніну запитали, як змиритися з тим, що чимало родин виїжджає за кордон незаконним шляхом. На це Маша дала більш детальну відповідь. Шоувумен зауважила, що особисто вона всередині себе протестує, але намагається не засуджувати, не знаючи причин.

Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше ми писали, що волонтер Сергій Притула відреагував на "вирок" Єфросиніної в Росії. Також ми розповідали, що Маша Єфросиніна засудила тих, хто слухає російських артистів.