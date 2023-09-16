Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Терористка номер 1 за версією Колі Баскова": Притула відреагував на "вирок" Єфросиніної в Росії arrow

"Терористка номер 1 за версією Колі Баскова": Притула відреагував на "вирок" Єфросиніної в Росії

16 вересня 2023 16:25
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Терористка номер 1 по версії Колі Баскова": Притула відреагував на "вирок" Єфросиніної в Росії
Шоумен та волонтер Сергій Притула та телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/siriy_ua/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Днями телеведучу Машу Єфросиніну у Росії "засудили" до семи років колонії. Громадський діяч Сергій Притула в іронічній манері прокоментував рішення росіян.

Про це Притула написав у соціальних мережах.

Читайте також:

Притула підтримав Єфросиніну

Притула у дописі поміркував над "справжніми причинами", з яких у Росії "заочно" засудили Єфросиніну до 7 років колонії. Шоумен припустив, що ведучі винесли вирок, адже вона "штрикала в очі героїв новоросії статуеткою Леніна".

 

Притула прокоментував "вирок" Єфросиніній. Фото: instagram.com/siriy_ua/

"Організаторка катівень для православних младєнців і скрєпних бабушек! Штрикала в очі героїв новоросії статуеткою лєніна. Систематично підривала дупи росіян! Терористка #1 за версією Колі Баскова! Маша "угроза национальной безопасности Росії" Єфросиніна!" — прокоментував Притула.

Маша Єфросиніна оцінила пост і навіть відреагувала: "Батя, я старалась!".

Пресслужба Басманного районного суду Москви повідомила, що Єфросиніній заборонили вести сторінки в соцмережах протягом трьох років. Також звинувачення вимагало для телеведучої 7 років колонії загального режиму.

Нагадаємо, що пропутінський фронтмен гурту "Звери" Роман Білик їздив до Криму за іншим паспортом. 

Раніше путініст Тіматі викупив мережу піцерій, яка вирішила залишити ринок Росії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз