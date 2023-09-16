"Терористка номер 1 по версії Колі Баскова": Притула відреагував на "вирок" Єфросиніної в Росії

Шоумен та волонтер Сергій Притула та телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/siriy_ua/

Днями телеведучу Машу Єфросиніну у Росії "засудили" до семи років колонії. Громадський діяч Сергій Притула в іронічній манері прокоментував рішення росіян.

Про це Притула написав у соціальних мережах.

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Притула у дописі поміркував над "справжніми причинами", з яких у Росії "заочно" засудили Єфросиніну до 7 років колонії. Шоумен припустив, що ведучі винесли вирок, адже вона "штрикала в очі героїв новоросії статуеткою Леніна".

Притула прокоментував "вирок" Єфросиніній. Фото: instagram.com/siriy_ua/

"Організаторка катівень для православних младєнців і скрєпних бабушек! Штрикала в очі героїв новоросії статуеткою лєніна. Систематично підривала дупи росіян! Терористка #1 за версією Колі Баскова! Маша "угроза национальной безопасности Росії" Єфросиніна!" — прокоментував Притула.

Маша Єфросиніна оцінила пост і навіть відреагувала: "Батя, я старалась!".

Пресслужба Басманного районного суду Москви повідомила, що Єфросиніній заборонили вести сторінки в соцмережах протягом трьох років. Також звинувачення вимагало для телеведучої 7 років колонії загального режиму.

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