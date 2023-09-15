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Маша Єфросиніна прокоментувала "шизофренічно брєдовий вирок", який отримала в Росії

15 вересня 2023 17:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Маша Єфросиніна прокоментувала "шизофренічно брєдовий вирок", який отримала в Росії
Телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Телеведучу Машу Єфросиніну у Росії "засудили" до семи років колонії. Вирок був винесений у справі про поширення військових "фейків" за мотивами політичної ненависті.

Зірка одразу відреагувала на новину у своєму Instagram.

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Пресслужба Басманного районного суду Москви повідомила, що Єфросиніній також заборонили вести сторінки в соцмережах протягом трьох років. Також звинувачення вимагало для телеведучої 7 років у колонії загального режиму.

 

Телеведучій Маша Єфросиніній винесли вирок у Росії. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Телеведучій Маша Єфросиніній винесли вирок у Росії. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Чи знайдуться ще люди, в яких язик ворухнеться назвати нас "братськими народами"? Бо це ж вже не просто різні країни — це паралельні реальності! Залякування (чи я вже почала вірити в чіпування) змушує артистів, які були раніше при глузді, давати концерти на просочених українською кровʼю Маріупольских руїнах. Росія — це задзеркалля, це темрява, а не країна. Це вигнанець, який підтримує кисень під ковпаком режиму, клєпаючи такі вироки всім, хто каже правду!! Мы не просто не Братские народы! Мы вам — враги на поколения!!" — переконана ведуча.

 

Єфросиніна також звернулася до своїх колег у Росії і заявила, що не боїться ніяких вироків в країні-терористі.

"Мені чхати на всі ці вироки! Знаєте чому? Бо я вільна: у своїх діях, у своїх висловлюваннях, у своїх рішеннях! В своїй країні! А ви ні! Я не заробляю ані копійки, ані за жодний свій пост з позицією, прикиньте, так буває! Я не можу вилетіти з Києва літаком вже півтора року, а ви вільно пересуваєтеся світом (поки що). Я живу в країні, яку терор вашого диктатора веде в економічну та ментальну прірву! Але я вільніша за вас, рабів! І вашої всієї плішивої влади! Вона піде рано чи пізно! Вона залишить вас у руїнах власної ганьби перед усім світом", — запевнила Єфросиніна.

Нагадаємо, що пропутінський фронтмен гурту "Звери" Роман Білик їздив до Криму за іншим паспортом. 

Раніше путініст Тіматі викупив мережу піцерій, яка вирішила залишити ринок Росії.

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