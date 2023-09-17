Ефросинина дала советы, как сохранить отношения на расстоянии

Шоувумен Маша Ефросинина. Фото: Instagram/mashaefrosinina

После громкой новости о приговоре Маши Ефросининой в России шоувумен приехала навестить в Польше сына Александра. В то же время звезда пообщалась с подписчиками и дала несколько советов.

Соответствующие сториз появились в Instagram Ефросининой.

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С начала полномасштабной войны многие украинские пары живут на расстоянии. Женщины с детьми или без них уехали за границу, а мужчины остались в стране. Одна из подписчиц поинтересовалась у Ефросининой, как сохранить отношения в такое время.

"Осознавать, что это большая работа над отношениями. Что привычные правила вашего союза могут уже бездействовать. Надо заново учиться слышать и понимать друг друга. Надо принять тот факт, что война одного изменила по-своему, и, возможно, вы теперь совсем не те, которые были до 24 февраля. Все это должны осознавать двое. И хотеть сохранить отношения тоже двое", — отметила Маша.

Также Ефросинину спросили, как смириться с тем, что многие семьи выезжают за границу незаконным путем. На это Маша дала более подробный ответ. Шоувумен заметила, что лично она внутри себя протестует, но пытается не осуждать, не зная причины.

Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Напомним, ранее мы писали, что волонтер Сергей Притула отреагировал на "приговор" Ефросининой в России. Также мы рассказывали, что Маша Ефросинина осудила тех, кто слушает российских артистов.