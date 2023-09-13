Єфросиніна вилаяла українців за прослуховування Моргенштерна – входить до ТОП

Українська телеведуча Маша Єфросиніна на інтерв'ю з Наталкою Денисенко. Фото: скриншот з YouTube

Українська телеведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна порушила тему російських пісень під час повномасштабної війни. Вона звернулася до всіх українців, які продовжують слухати пісні російських артистів, незважаючи на те, що в Україні йде війна.

Своє звернення Маша Єфросиніна розмістила у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Звернення до українців

Ведучу дуже зачепив той факт, що деякі українці продовжують насолоджуватися виконанням пісень російських артистів під час повномасштабної війни. Тому вона вирішила звернутися до таких людей, показавши докази.

Маша Єфросиніна показала скриншоти ТОП-10 і ТОП-50 пісень в Україні, де можна побачити російських виконавців. Зокрема, до найпопулярніших в Україні пісень увійшла пісня реп-артиста з Росії Моргенштерна "Черный русский", яка посіла першу і третю сходинку у чарті.

Ведуча впевнена, що росіяни, які побачать свою популярність в Україні, дуже зрадіють цьому. Ба більше, вона вважає, що після цього люди з країни-агресорки продовжать нищити будинки українців, але вже з більшою насолодою.

"Ворог це побачить і усміхнеться радісно... Ворог із ще більшою насолодою знищуватиме наші домівки... Невже ракета має рознести тебе на шматки, щоб ти перестав слухати Тіматі", — звернулася Маша Єфросиніна до українців, які продовжують слухати російських артистів.

Stories Маші Єфросиніної зі зверненням до українців. Фото: скриншот з Instagram

Сестра, яка живе у Росії

Відомо, що рідна сестра української телеведучої продовжує проживати у Москві, перебуваючи у шлюбі з російським бізнесменом. Через це Маша дуже переживає, адже вона зараз не спілкується з нею через повномасштабну війну.

Ведуча Маша Єфросиніна зі своєю сестрою Лізою Ющенко. Фото: Instagram Маші Єфросиніної

Але українську телезірку дуже критикують з цього приводу, що не дуже зрозуміло для неї.

"Як я можу відповідати за вчинки іншої людини? Єдине, за що я можу відповідати, мабуть, за вчинки свого сина. Я навіть за вчинки своєї доньки не можу відповідати, бо їй буде 20 років. А як я можу нести відповідальність за дії жінки, якій 37 років, яка має свою сім'ю, своїх двох дітей? Ну, звісно, ​​ні! Тому хейт із цього приводу — теж не зовсім до кінця зрозуміла для мене річ", — стверджувала Маша Єфросиніна.

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