Єфросиніна зізналась, що вони з чоловіком забули про річницю свого знайомства

Шоувумен та громадська діячка Маша Єфросиніна. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Шоувумен та громадська діячка Маша Єфросиніна поспілкувалась по відеозв’язку зі своїм чоловіком, бізнесменом, а нині захисником України Тимуром Хромаєвим. Вперше зіркова пара забула про власну річницю знайомства.

Про це Маша розповіла у своїх Instastories.

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Подробиці

У своїх соцмережах Єфросиніна показала скриншот з відеодзвінка з Тимуром. Зіркова пара обговорила багато питань, але забула про одне з найголовніших.

2 травня виповнився 21 рік з моменту їхнього знайомства на набережній Ялти. Однак, і Маша, і Тимур попросту забули про цю дату. В сторіз шоувумен розповіла — до 2021 року вони завжди виїжджали кудись в ці дні. 2022-го не забули, але, зі зрозумілих причин не святкували.

"Нічого, я сподіваюсь, що наступного року 22-гу річницю знайомства ми в Ялті на набережній і відсвяткуємо", — підсумувала Маша.

Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром. Фото: Instastories/mashaefrosinina

Як познайомились Маша та Тимур

На початку нульових Єфросиніна поїхала до Ялти, аби розвіятися з подругами. Маша переживала розставання з молодим чоловіком, тому їй потрібно було змінити атмосферу. Телезірку впізнавали на вулицях, тоді вона вже кілька років вела популярне ранкове шоу "Підйом" з Юрієм Горбуновим.

"Наша доленосна зустріч відбулася дуже кумедно. Ми опинилися в один і той же час біля одного кіоску. Я купувала яблучний сік, а він — воду. Отак і зіткнулися. Тимур запитав: "Я вас десь бачив?". Я, зірка, кінематографічно проткнула соломинкою коробку з яблучним соком, взяла трубочку її в зуби, почала втягувати сік і при цьому сказала: Дуже смішно", — розповіла в одному з інтерв’ю Маша.

За словами Єфросиніної, на той момент вона розчарувалася в чоловіках і зовсім не збиралася найближчим часом будувати нові стосунки, тож так дзвінко відреагувала на його увагу. Втім, роман почав стрімко розвиватися.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію кохання Єфросиніної та Хромаєва. Також ми писали, що донька Маші Єфросиніної вперше від початку війни повернулась до України та застала тривогу.