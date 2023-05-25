Ефросинина дебютировала как певица: с кем шоувумен представила первую композицию

Шоувумен Маша Ефросинина. Фото: google.com

Шоувумен Маша Ефросинина сделала себе подарок на 44-летие. Общественная деятельница совместно с певцом Артемом Пивоваровым презентовала черно-белое видео "Люблю". В нем Маша не только снялась, но и спела.

Новини.LIVE расскажет подробнее о начале музыкальной карьеры Ефросининой.

Читайте также:

Эмоции Маши

Шоувумен написала в своих соцсетях, что это премьера ее первого в жизни музыкального дуэта, композиции и клипа. Маша отметила, что в 44 года можно почувствовать совершенно новые для себя эмоции и получить опыт.

"Артем предложил дуэт почти год назад. Я колебалась, потому что очень стесняюсь, что не пою. И вот посмотрите, что сделал этот артист — он вынул мою душу, разбудил ее, заставил петь чувствами. Он сразу предложил именно это стихотворение, Михайля Семенко "Люблю". Потому что у любви сегодня есть привкус ненасытности. Потому что любимая рука на плече — это единственное, о чем я мечтаю", — отметила Ефросинина.

В новой композиции Маша больше читала стихотворение. Впрочем, моментами это было похоже на пение, заметили пользователи соцсетей. Новая песня вышла в рамках известного проекта Пивоварова, "Твої вірші, мої ноти".

О дуэте

В видео "Люблю" раскрываются личные истории Артема и Маши. Главные герои погружаются в воспоминания о детстве, о котором напоминают старые фото и вещи, мысленно переносятся в те времена, в родной дом и теплые моменты жизни.

В клипе можно увидеть разные детали, рассказывающие о прошлом. К примеру, гитара как символ того, что Артем интересовался музыкой с детства. Или часы с кукушкой — такие же были у Маши дома.

"Михайль Семенко — яркая и неординарная фигура в украинской литературе. Поэт всегда хотел отличаться от других и смело экспериментировал, стремясь изменить представление о поэзии. Я хочу, чтобы о таких выдающихся личностях узнавало как можно больше людей, поэтому посвятил эту работу поэзиям выдающегося украинского футуриста. Рад, что Маша Ефросинина поддержала мою идею и приняла участие в проекте "Твої вірші, мої ноти", доверившись мне как музыканту", — прокомментировал премьеру Артем Пивоваров.

Напомним, ранее мы писали, что Артем Пивоваров и Quest Pistols представили совместную песню. Также мы рассказывали, что Ефросинина с мужем забыли о годовщине своего знакомства.