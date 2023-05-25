Єфросиніна зустріла 44-річчя в порожній квартирі: кому подякувала шоувумен

Шоувумен Маша Єфросиніна. Фото: google.com

Сьогодні, 25 травня, шоувумен Маша Єфросиніна святкує свій день народження. Громадській діячці виповнилось 44 роки. З цього приводу вона опублікувала чорно-біле фото та повідомила, де зустріла день народження.

Відповідний пост доступний в Instagram Маші.

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День народження Єфросиніної

На відміну від більшості своїх колег, шоувумен не стала оголошувати збір коштів на благодійні ініціативи. Маша пояснила це тим, що її підписники, друзі, знайомі й просто небайдужі робили це чи не кожного дня упродовж останнього року, коли вона просила про допомогу.

Єфросиніна подякувала всім, хто підтримував її й продовжує це робити. Також шоувумен повідомила, де саме зустріла перші години дня народження.

"Сьогодні я сиджу одна в порожній квартирі, де народилися та виросли мої діти, де щодня мій чоловік готував мені сніданок.. Я не можу з ним збігти на кілька днів в Європу в цей день, як ми зазвичай робили… Я не заробляю і близько стільки, скільки заробляла, я не купила собі нічого, щоб порадувати себе, бо краще повезу дітей на море… Але я щаслива! Бо в мене є просто море любові від людей! І я точно знаю, що скоро все моє життя обов’язково повернеться, і стане ще кращим", — написала Єфросиніна.

День народження — особлива дата для Марії. Багато років тому під час однієї з премій, проведення якої припало на 25 травня, її тоді ще майбутній чоловік, бізнесмен та захисник України Тімур Хромаєв зрозумів, що Єфросиніна — та сама і єдина.

Маша Єфросиніна та Тімур Хромаєв. Фото: google.com

Нагадаємо, раніше ми писали, що Єфросиніна з чоловіком забули про річницю свого знайомства. Також ми розповідали, що донька Маші Єфросиніної вперше від початку війни повернулась до України та застала тривогу.