Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Єфросиніна емоційно прокоментувала скандал навколо Козловського та Кондратюка arrow

Єфросиніна емоційно прокоментувала скандал навколо Козловського та Кондратюка

14 жовтня 2023 14:10
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Єфросиніна емоційно прокоментувала скандал навколо Козловського та Кондратюка
Ведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Відомий український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк звинуватив співака Віталія Козловського у тому, що той говорить неправду. Співак, який зараз служить у лавах ЗСУ, розповів, що експродюсер забирає його зарплату.

Телеведуча Маша Єфросиніна не змогла залишитися осторонь скандалу і прокоментувала у своєму Instagram.

Читайте також:

Єфросиніна про конфлікт Козловського та Кондратюка

Телеведуча Маша Єфросиніна неодноразово говорила, що намагається не втручатися у публічні скандали. Єфросиніна переконує, що у неї занадто багато важливіших справ і переживань, щоб коментувати історії, які тільки сварять українців. Але нещодавній допис співака Віталія Козловського, про те що він змушений віддавати майже всю зарплату військового на сплату боргу своєму колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку, не залишив ведучу байдужою.

 

Ведуча Маша Єфросиніна не залишилась остронь історії навколо скандалу колег. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Ведуча Маша Єфросиніна не залишилась осторонь історії навколо скандалу колег. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Я як людина, яка живе та працює з 1998 року в сфері нашої культури та шоу-бізнесу, яка бачила появу абсолютно всіх фігур та діячів, які сьогодні або супер-знамениті або зникли... все одно, мабуть що, ніколи не звикну до того, як велика війна показує істинні портрети всіх!! І як іноді ці портрети радикально відрізняються від того, якими вони були в моєму сприйнятті 25 років", — коментує ведуча у соцмережі.

До речі, чоловік Маші Єфросиніїної теж служить у ЗСУ. Ведуча раніше розповідала, що нечасто говорить про чоловіка з підписниками, тому що це для неї болюча тема. Жінка щодня переживає за життя коханого. Тимур нещодавно приїхав ненадовго з фронту до родини, але вже за тиждень повернувся назад.

Раніше Єфросиніна прокоментувала скандальний візит Шепелєва в Маріуполь.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна прокоментувала "шизофренічно брєдовий вирок", який отримала в Росії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз