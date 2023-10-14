Єфросиніна емоційно прокоментувала скандал навколо Козловського та Кондратюка

Ведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Відомий український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк звинуватив співака Віталія Козловського у тому, що той говорить неправду. Співак, який зараз служить у лавах ЗСУ, розповів, що експродюсер забирає його зарплату.

Телеведуча Маша Єфросиніна не змогла залишитися осторонь скандалу і прокоментувала у своєму Instagram.

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Телеведуча Маша Єфросиніна неодноразово говорила, що намагається не втручатися у публічні скандали. Єфросиніна переконує, що у неї занадто багато важливіших справ і переживань, щоб коментувати історії, які тільки сварять українців. Але нещодавній допис співака Віталія Козловського, про те що він змушений віддавати майже всю зарплату військового на сплату боргу своєму колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку, не залишив ведучу байдужою.

Ведуча Маша Єфросиніна не залишилась осторонь історії навколо скандалу колег. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Я як людина, яка живе та працює з 1998 року в сфері нашої культури та шоу-бізнесу, яка бачила появу абсолютно всіх фігур та діячів, які сьогодні або супер-знамениті або зникли... все одно, мабуть що, ніколи не звикну до того, як велика війна показує істинні портрети всіх!! І як іноді ці портрети радикально відрізняються від того, якими вони були в моєму сприйнятті 25 років", — коментує ведуча у соцмережі.

До речі, чоловік Маші Єфросиніїної теж служить у ЗСУ. Ведуча раніше розповідала, що нечасто говорить про чоловіка з підписниками, тому що це для неї болюча тема. Жінка щодня переживає за життя коханого. Тимур нещодавно приїхав ненадовго з фронту до родини, але вже за тиждень повернувся назад.

Раніше Єфросиніна прокоментувала скандальний візит Шепелєва в Маріуполь.

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