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Ефросинина эмоционально прокомментировала скандал вокруг Козловского и Кондратюка

14 октября 2023 14:10
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ефросинина эмоционально прокомментировала скандал вокруг Козловского и Кондратюка
Ведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк обвинил певца Виталия Козловского в том, что тот говорит неправду. Певец, который сейчас служит в рядах ВСУ, рассказал, что экс-продюсер забирает его зарплату.

Телеведущая Маша Ефросинина не смогла остаться в стороне и прокомментировала скандал в своем Instagram.

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Телеведущая Маша Ефросинина не раз говорила, что пытается не вмешиваться в публичные скандалы. Ефросинина убеждает, что у нее слишком много более важных дел и переживаний, чтобы комментировать истории, которые только разделяют украинцев. Но недавний пост певца Виталия Козловского, о том, что он вынужден отдавать почти всю зарплату военного в уплату долга своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку, не оставил ведущую равнодушной.

 

Ведущая Маша Ефросинина не осталась остронь истории вокруг скандала коллег. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Ведущая Маша Ефросинина не осталась в стороне истории вокруг скандала коллег. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Я как человек, живущий и работающий с 1998 года в сфере нашей культуры и шоу-бизнеса, который видел появление абсолютно всех фигур и деятелей, которые сегодня или супер-знамениты или исчезли... все равно, пожалуй, никогда не привыкну к тому, как большая война показывает истинные портреты всех! И как иногда эти портреты радикально отличаются от того, какими они были в моем восприятии 25 лет", — комментирует ведущая в соцсети.

Кстати, муж Маши Ефросинии тоже служит в ВСУ. Ведущая ранее рассказывала, что нечасто говорит о супруге с подписчиками, потому что это для нее больная тема. Женщина каждый день переживает о жизни любимого. Тимур недавно приехал ненадолго с фронта к семье, но уже через неделю вернулся назад.

Ранее Ефросинина прокомментировала скандальный визит Шепелева в Мариуполь.

Напомним, Маша Ефросинина прокомментировала "шизофренически бедовый приговор", полученный в России.

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