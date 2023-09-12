Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Зомбаками стали": Єфросиніна прокоментувала скандальний візит Шепелєва в Маріуполь arrow

"Зомбаками стали": Єфросиніна прокоментувала скандальний візит Шепелєва в Маріуполь

12 вересня 2023 14:48
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Зомбаками стали": Єфросиніна прокоментувала скандальний візит Шепелєва в Маріуполь
Телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Російський телеведучий з білоруським громадянством Дмитро Шепелєв обурив українців своєю робою в окупованому Маріуполі. Шоумен зняв у місті свою програму про тварин.

Телеведуча Маша Єфросиніна не втрималася і висловила свою думку з цього приводу в Instagram.

Читайте також:

Скандальний візит Шепелєва в Маріуполь

Дмитро Шепелєв довгий час працював на українському телебаченні. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, ведучий навіть намагався висловити підтримку українцям. Але судячи з останніх подій, працювати в країні під режимом Путіна йому зручніше.

 

Єфросиніна прокоментувала скандальний візит Шепелєва в Маріуполь. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Єфросиніна прокоментувала скандальний візит Шепелєва в Маріуполь. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Да що ж їм там розпиляють чи вживлюють. Знала його добре, працювали в Україні багато, був освічений, ніби розумний. З інтелігентної сім'ї... Як вони всі стали зомбаками рабськими?" — обурюється Маша Єфросиніна.

Єфросиніна не перша з публічних українців, які розкритикували Дмитра Шепелєва за його позицію та роботу на країну-терориста. Раніше своє обурення висловили Настя Приходько та Анатолій Анатоліч.

Нагадаємо, що пропутінський фронтмен гурту "Звери" Роман Білик їздив до Криму за іншим паспортом. 

Раніше путініст Тіматі викупив мережу піцерій, яка вирішила залишити ринок Росії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Жінки на обліку, повістки в "Дії". Чого чекати від нового керівництва Міноборони

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз