"Зомбаками стали": Єфросиніна прокоментувала скандальний візит Шепелєва в Маріуполь

Телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Російський телеведучий з білоруським громадянством Дмитро Шепелєв обурив українців своєю робою в окупованому Маріуполі. Шоумен зняв у місті свою програму про тварин.

Телеведуча Маша Єфросиніна не втрималася і висловила свою думку з цього приводу в Instagram.

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Дмитро Шепелєв довгий час працював на українському телебаченні. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, ведучий навіть намагався висловити підтримку українцям. Але судячи з останніх подій, працювати в країні під режимом Путіна йому зручніше.

Єфросиніна прокоментувала скандальний візит Шепелєва в Маріуполь. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Да що ж їм там розпиляють чи вживлюють. Знала його добре, працювали в Україні багато, був освічений, ніби розумний. З інтелігентної сім'ї... Як вони всі стали зомбаками рабськими?" — обурюється Маша Єфросиніна.

Єфросиніна не перша з публічних українців, які розкритикували Дмитра Шепелєва за його позицію та роботу на країну-терориста. Раніше своє обурення висловили Настя Приходько та Анатолій Анатоліч.

Нагадаємо, що пропутінський фронтмен гурту "Звери" Роман Білик їздив до Криму за іншим паспортом.

Раніше путініст Тіматі викупив мережу піцерій, яка вирішила залишити ринок Росії.