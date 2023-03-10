Єфросиніна, яка перебуває в Тель-Авіві, відреагувала на теракт в столиці Ізраїля
Напередодні ввечері, 9 березня, в столиці Ізраїля, Тель-Авіві, стався теракт. Водночас в місті перебувала шоувумен та громадська діячка Маша Єфросиніна.
У своїх Instastories вона вийшла на зв’язок з шанувальниками.
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Терорист відкрив вогонь по людях біля кафе на розі вулиць Дізенгоф і Бен-Гуріон. Він намагався втекти, але під час переслідування його застрелив поліцейський. Постраждали три людини, одна знаходиться у критичному стані.
Поліція заявила, що стрілянину розцінили як теракт, і назвала ім'я нападника. Ним став 23-річний Мутаз Салах аль-Хаваджа, якого у палестинських ЗМІ згадують як члена руху ісламістів ХАМАС.
Маша Єфросиніна прилетіла до Ізраїля разом зі співробітниками свого фонду. Вони відвідали центр психологічної підтримки в місті Сдеорот. Воно знаходиться в секторі Газу та обстрілюється 20 років.
Під час теракту Єфросиніна вже була у столиці. Отримавши безліч повідомлень від небайдужих, Маша опублікувала сторіз.
"Люди, ну що ви за скарб. Дякую за стільки повідомлень. Зі мною все ОК. Я ж маю дочекатися страти бункерної залупи", — написала Єфросиніна, натякаючи на диктатора путіна.
Нагадаємо, раніше ми писали, як Маша Єфросиніна реагує на "бавовну" в Криму. Також ми розповідали, що шоувумен, чоловік якої захищає Україну, зареєструвалась у Tinder.