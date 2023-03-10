Находящаяся в Тель-Авиве Ефросинина отреагировала на теракт в столице Израиля

Шоувумен и общественный деятель Маша Ефросинина

Накануне вечером, 9 марта, в столице Израиля, Тель-Авиве, произошел теракт. В то же время в городе находилась шоувумен и общественный деятель Маша Ефросинина.

В своих Instastories она вышла на связь с поклонниками.

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Террорист открыл огонь по людям возле кафе на пересечении улиц Дизенгоф и Бен-Гурион. Он пытался скрыться, но во время преследования его застрелил полицейский. Пострадали три человека, один находится в критическом состоянии.

Полиция заявила, что стрельбу расценили как теракт, и назвала имя нападающего. Им стал 23-летний Мутаз Салах аль-Хаваджа, которого в палестинских СМИ упоминают как члена исламистского движения ХАМАС.

Маша Ефросинина прилетела в Израиль вместе с сотрудниками своего фонда. Они посетили центр психологической поддержки в городе Сдеорот. Он находится в секторе Газа и обстреливается 20 лет.

Во время теракта Ефросинина уже находилась в столице. Получив множество сообщений от неравнодушных, Маша опубликовала сториз.

"Люди, ну что вы за сокровище. Спасибо за столько сообщений. Со мной все ОК. Я же должен дождаться казни бункерной залупы", — написала Ефросинина, намекая на диктатора путина.

Напомним, ранее мы писали, как Маша Ефросинина реагирует на "хлопки" в Крыму. Также мы рассказывали, что шоувумен, муж которой защищает Украину, зарегистрировался в Tinder.