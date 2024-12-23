Маша Ефросинина показала свою новогоднюю елку — фото

Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Семья телеведущей Маши Ефросининой уже подготовилась к грядущим праздникам. Знаменитость вместе со своим сыном Сашей показала, как украсила новогоднюю елку.

Кадрамы по подготовке дома к праздникам звезда поделилась в Instagram.

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Маша Ефросинина показала свою новогоднюю елку

Телеведущая призналась, что в их семье украшать дом к Рождеству и Новому году больше всех любит его сын. Мальчик охотно начал сам наряжать елку.

"Александр моего сердца! Кажется, я родила его, чтобы наконец иметь члена семьи, которому интересно украшать елку самому", — пошутила Маша.

Сын Маши Ефросининой. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Впрочем, у Саши появились более важные дела, поэтому звездная мамочка, несмотря на простуду, также присоединилась к украшению елки.

"Ну, Александра моей мечты хватило ненадолго. Он решил, что писать письмо Санте — это более полезное дело в его жизни. Ну все мамы меня поняли", — поделилась Ефросинина.

Маша Ефросинина украсила елку. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

С остальными ведущая похвасталась результатом совместной работы. Ефросинина вместе с сыном украсили елку разноцветными шариками и красными птичками, а под новогодним деревом положили коробки с подарками.

Маша Ефросинина показала свою елку. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ранее Оля Цыбульская показала, как вместе с семьей украшала елку.

Также Тина Кароль поделилась уютными кадрами из своего дома, задекорированного к празднику.