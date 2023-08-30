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Ефросинина поздравила любимого с годовщиной и показала эксклюзивные кадры семейной жизни

30 августа 2023 11:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ефросинина поздравила любимого с годовщиной и показала эксклюзивные кадры семейной жизни
Телеведущая Маша Ефросинина с супругом Тимуром. Фото: instagram.com/timur_khromaev/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Сегодня телеведущая Маша Ефросинина и ее муж Тимур Хромаев отмечают 20-летие брака. Ведущая нежно поздравила любимого с праздником и показала счастливые моменты их семейной жизни.

Видео Ефросинина выложила в своем Instagram.

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Празднование 20-летия, которого не заслужили

По словам ведущей, у них с мужем были планы на празднование этой годовщины. Но война помешала не только им.

 

"Празднование нашей 20-й годовщины, которого мы не заслужили...Ибо его не будет...Двадцать лет назад, во время нашей сказочной свадьбы, Тимур прошептал мне на ухо: "На 20-ю годовщину сделаем праздник еще круче!". У нас уже был и сценарий безумной пати, и бесконечный список гостей, прошедших с нами эти годы, играя в разные периоды важные роли для нашей семьи...Мы с Тимуром за эти годы создали наше жилье в Киеве, родили здесь двоих детей. Построили карьеры, каждая из которых была направлена на развитие как социальной, так и экономической составляющей страны!!" — комментирует ведущая.

Ефросинина говорит, что ее муж на треть осетин, на треть грузин, а она — крымчанка. За эти годы они создали настоящую украинскую семью.

"Планировали строить дом и развивать экосистему своих бизнесов. И пришла одна больная на всю голову мерзкая падла со своей армией убийц, и решила у нас все это забрать, как и у миллионов семей страны, провозгласив всех нас на#истами и недостойной нацией..., пишет Ефросинина. — Эта мразота забрала у нас наши планы и слезы счастья, оставив лишь слезы страха и разлук...Поэтому сегодня я хочу сказать всем семьям, которые переживают то же самое, — бункерный выскребок и его шобла поплатятся за все. Обязательно! И вот тогда мы с вами будем праздновать!".

Ранее Маша Ефросинина прокомментировала 500 дней полномасштабной войны в Украине. Звезда телевидения призналась, что она, как и миллионы украинцев, изменилась навсегда.

Напомним, Маша Ефросинина умилила редкой встречей сына с отцом-военным.

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