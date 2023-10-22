Єфросиніна прокоментувала весілля учасника скандальних вечірок, яке вів Юрій Ткач

Шоувумен Маша Єфросиніна. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Весілля одного з фігурантів скандальних вечірок в Києві, під час яких дівчат алкоголем з наркотичною речовиною, а потім — ґвалтували, активно обговорюють в соцмережах. Блогер Олег Захаров зіграв пишне весілля в одному з найдорожчих готельних комплексів країни, ведучим якого став шоумен Юрій Ткач. Цей скандал прокоментувала шоувумен Маша Єфросиніна.

Відповідна сторіз з’явилась в її Instagram.

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Реакція Єфросиніної на скандальне весілля

Після розголосу ганебних вечірок на початку цього року, Маша однією з перших публічно засудила поведінку молодиків. Не промовчала вона й зараз. 44-річна громадська діячка в шоку і не підбирала слів.

"З якого нах*й біса ці гвалтівники взагалі ще на волі. Що сука по судах в країні? Як так: їх притягали та розслідували, що око в них не сіпнулося ще закатувати показове весілля", — заявила Єфросиніна.

Також Маша зауважила, що шоумен Юрій Ткач, який залюбки позував з молодятами та гостями (співали російською реп та розкидували стодоларові купюри) повинен прокоментувати свою участь у весіллі.

Маша Єфросиніна прокоментувала скандальне весілля за участю Юрія Ткача. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Олег Захаров заплатив 402 тисячі гривень застави, аби вийти на волю на період слідства.

Юрій Ткач на скандальному весіллі з фігурантом "п'яних вечірок". Скриншот: Instagram/florence_oleh

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