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Ефросинина прокомментировала свадьбу участника скандальных вечеринок, которую вел Юрий Ткач

22 октября 2023 15:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Ефросинина прокомментировала свадьбу участника скандальных вечеринок, которую вел Юрий Ткач
Шоувумен Маша Ефросинина. Фото: Instagram/mashaefrosinina
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Свадьбу одного из фигурантов скандальных вечеринок в Киеве, во время которых девушек алкоголем с наркотическим веществом, а затем насиловали, активно обсуждают в соцсетях. Блогер Олег Захаров сыграл пышную свадьбу в одном из самых дорогих гостиничных комплексов страны, ведущим которого стал шоумен Юрий Ткач. Этот скандал прокомментировала шоувумен Маша Ефросинина.

Соответствующая сториз появилась в ее Instagram.

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После огласки позорных вечеринок в начале этого года, Маша одной из первых публично осудила поведение молодых людей. Не промолчала она и сейчас. 44-летняя общественная деятельница в шоке и не подбирала слов.

"С какого нах*й беса эти насильники вообще еще на свободе. Что сука по судам в стране? Как так: их притягивали и расследовали, что глаз у них не дернулся еще закатывать показательную позорную свадьбу", — заявила Ефросинина.

Также Маша отметила, что шоумен Юрий Ткач, охотно позировавший с молодоженами и гостями (пели на русском рэп и разбрасывали стодолларовые купюры) должен прокомментировать свое участие в свадьбе.

Ефросинина о скандальной свадьбе
Маша Ефросинина прокомментировала скандальную свадьбу с участием Юрия Ткача. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Олег Захаров заплатил 402 тысячи гривен залога, чтобы выйти на свободу на период следствия.

Ткач на скандальной свадьбе
Юрий Ткач на скандальной свадьбе с фигурантом "пьяных вечеринок". Скриншот: Instagram/florence_oleh

Напомним, ранее мы писали, что концерт экс-жены Бардаша в Киеве возмутил украинцев — при чем здесь ЧВК "Вагнер". Также мы рассказывали, что певица Анастасия Приходько в женском роде обратилась к выехавшему за границу Потапу.

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