Маша Ефросинина восхитила редкими кадрами с дочерью — фото

Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая Маша Ефросинина после продолжительной разлуки наконец-то встретилась со своей дочерью Наной. Девушка приехала в Киев на праздники.

Радостными кадрами встречи ведущая поделилась в Instagram.

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В настоящее время 20-летняя дочь ведущей живет и учится за границей. Однако новогодние праздники девушка решила провести в кругу семьи, поэтому приехала в Украину.

На кадрах, которыми поделилась Ефросинина, звездная мамочка не могла сдержать эмоций счастья. Знаменитость бросилась встречать дочь крепкими объятиями.

Маша Ефросинина встретила дочь. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина с дочерью. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Как призналась Ефросинина, во время войны праздники имеют для нее особое значение, особенно в кругу семьи. Теперь ведущая надеется, что к праздничному столу удастся приехать и ее мужу Тимуру Хромаеву, который сейчас служит в ВСУ.

"Третий год подряд праздники для меня имеют значение, только если есть возможность собраться вместе всей моей семье. Сегодня плюс дочь! Осталось намечтать Тимура!" — поделилась звезда.

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