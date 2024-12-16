Іванка Трамп показала підрослу доньку від чоловіка-бізнесмена — фото

Сходили разом на балет — Іванка Трамп показала підрослу доньку
Американська громадська діячка та модель Іванка Трамп показала, як провела час зі своєю донькою Арабеллою Роуз. Зіркова мама разом із дівчинкою сходила на балет.
Світлинами з події Іванка поділилася в Instagram.
Іванка Трамп з донькою відвідала "Лускунчика"
Напередодні різдвяних свят Іванка разом із 13-річною донькою вирішила сходити до театру. Знаменита родина відвідала балет "Лускунчик" у Miami City Ballet.
У своєму блогу донька новообраного президента США Дональда Трампа поділилася фото, на якому вона разом із Арабеллою позує перед виставою на тлі новорічної ялинки.
"Прекрасний вечір на "Лускунчику" із моєю улюбленою дівчинкою", — підписала світлину Іванка.
Для події знаменита матуся обрала штанний білий костюм, який поєднала з чорним корсетом. 13-річна Арабелла була одягнена у чорну стриману сукню на широких бретелях.
Нагадаємо, нещодавно Іванка Трамп показала, як разом із дітьми висаджує город.
Також ми писали, що молодший син Дональда Трампа здобув неочікувану репутацію у Нью-Йоркському виші.
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