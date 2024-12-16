Іванка Трамп показала підрослу доньку від чоловіка-бізнесмена — фото

Іванка Трамп з донькою. Фото: instagram.com/ivankatrump

Американська громадська діячка та модель Іванка Трамп показала, як провела час зі своєю донькою Арабеллою Роуз. Зіркова мама разом із дівчинкою сходила на балет.

Світлинами з події Іванка поділилася в Instagram.

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Напередодні різдвяних свят Іванка разом із 13-річною донькою вирішила сходити до театру. Знаменита родина відвідала балет "Лускунчик" у Miami City Ballet.

Балет "Лускунчик". Фото: instagram.com/ivankatrump

У своєму блогу донька новообраного президента США Дональда Трампа поділилася фото, на якому вона разом із Арабеллою позує перед виставою на тлі новорічної ялинки.

"Прекрасний вечір на "Лускунчику" із моєю улюбленою дівчинкою", — підписала світлину Іванка.

Іванка Трамп зі своєю донькою. Фото: instagram.com/ivankatrump

Для події знаменита матуся обрала штанний білий костюм, який поєднала з чорним корсетом. 13-річна Арабелла була одягнена у чорну стриману сукню на широких бретелях.

Нагадаємо, нещодавно Іванка Трамп показала, як разом із дітьми висаджує город.

Також ми писали, що молодший син Дональда Трампа здобув неочікувану репутацію у Нью-Йоркському виші.