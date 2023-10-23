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Єфросиніна розповіла, чому була змушена забрати сина до Києва

23 жовтня 2023 10:06
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Єфросиніна розповіла, чому була змушена забрати сина до Києва
Телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Телеведуча Маша Єфросиніна зустрілася з сином, який приїхав з-за кордону. Хлопчик тривалий час був з бабусею у Польщі.

Про це Маша Єфросиніна розповіла в Instagram.

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Зустріч Єфросиніної з сином

Маша Єфросиніна зізналася, що нарешті привезла сина до столиці тому що її мама, яка перебувала з хлопчиком за кордоном весь цей час, по особистим справам має поїхати на певний час до Києва, тож ведучій ні з ким залишити дитину на два тижні. Як написала ведуча, син приїхав до Києва з її друзями. Через військовий стан, ця подорож була справжнім стресом для нього.

 

Маша Єфросиніна з сином. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Мій хлопчик коханий, якого ми так бережемо від сирен та вибухів, бо він їх не може витримати, виїхав у Київ саме під ці кляті звуки...Росія, ти заплатиш за кожну сльозинку страху в очах наших дітей", — написала ведуча.

Чоловік ведучої з початку повномасштабного вторгнення служить у ЗСУ. Єфросиніна не приховує, що дуже важко переносить розставання з коханим. Влітку родині вдалося об'єднатися, коли син та коханий ведучої приїхали до столиці і провели всі разом тиждень.

Пізніше Єфросиніна розповіла, чи вгамує стрес під час війни їжею.

"Зірвалася вперше за всю велику війну, з'ївши всі запаси морозива вдома. В день, коли ми всі прощалися, плакали та роз'їжджалися після 12 щастя разом", — говорить Єфросиніна про відпуску коханого з фронту.

Раніше Єфросиніна прокоментувала скандальний візит Шепелєва в Маріуполь.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна прокоментувала "шизофренічно брєдовий вирок", який отримала в Росії.

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