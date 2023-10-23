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Ефросинина рассказала, почему была вынуждена забрать сына в Киев

23 октября 2023 10:06
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ефросинина рассказала, почему была вынуждена забрать сына в Киев
Телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Телеведущая Маша Ефросин встретилась с сыном, который приехал из-за границы. Мальчик долгое время был с бабушкой в Польше.

Об этом Маша Ефросинина рассказала в Instagram.

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Встреча Ефросининой с сыном

Маша Ефросинина призналась, что наконец привезла сына в столицу потому, что ее мама, которая находилась с мальчиком за границей все это время, по личным делам должна поехать на время в Киев, поэтому ведущей не с кем оставить ребенка на две недели. Как написала ведущая, сын приехал в Киев с ее друзьями. Из-за военного положения, это путешествие было настоящим стрессом для него.

 

Маша Ефросинина с сыном. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Мой мальчик любимый, которого мы так бережем от сирен и взрывов, потому что он их не может выдержать, ехал в Киев именно под эти проклятые звуки...Россия, ты заплатишь за каждую слезинку страха в глазах наших детей", — написала ведущая.

Муж ведущей с начала полномасштабного вторжения служит в ВСУ. Ефросинина не скрывает, что очень тяжело переносит расставание с любимым. Летом семье удалось объединиться, когда сын и любимый ведущей приехали в столицу и провели все вместе неделю.

Позже Ефросинина рассказала, заедает ли стресс во время войны едой.

"Сорвалась впервые за всю великую войну, съев все запасы мороженого дома. В день, когда мы все прощались, плакали и разъезжались после 12 счастья вместе" , — говорит Ефросинина об отпуске любимого с фронта.

Ранее Ефросинина прокомментировала скандальный визит Шепелева в Мариуполь.

Напомним, Маша Ефросинина прокомментировала "шизофренически бедовый приговор", полученный в России.

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